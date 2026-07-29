In casa Napoli il futuro di André-Frank Zambo Anguissa rappresenta uno dei principali nodi da sciogliere: il club azzurro dovrà decidere se blindare il centrocampista africano con un nuovo accordo oppure correre il rischio di arrivare alla scadenza del contratto fissata nel 2027. Una situazione che viene osservata con grande attenzione dalla Juventus, da tempo interessata al giocatore e pronta eventualmente a riunirlo con Luciano Spalletti. Nel frattempo, sull'asse Milano-Roma potrebbe nascere una trattativa importante con il Milan che avrebbe messo nel mirino Matias Soulé, talento argentino che i giallorossi non considererebbero più incedibile.

Napoli, futuro di Anguissa in bilico: la Juventus sogna il colpo

Il Napoli si trova davanti a un bivio importante per il futuro di Zambo Anguissa. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la società partenopea dovrà presto decidere se prolungare il contratto del centrocampista camerunese oppure lasciare invariata la situazione, rischiando di arrivare all'estate 2027 con il calciatore vicino alla scadenza.

Una scelta delicata per il club campano, considerando il peso avuto da Anguissa negli ultimi anni e la sua importanza nello scacchiere tattico. Un eventuale mancato rinnovo, però, potrebbe attirare diversi pretendenti e tra queste ci sarebbe anche la Juventus, da tempo affascinata dalle caratteristiche del mediano.

Il possibile scenario avrebbe inoltre un elemento romantico: a Torino Anguissa ritroverebbe Luciano Spalletti, allenatore con cui ha conquistato lo scudetto proprio durante l'esperienza condivisa a Napoli. Un fattore che potrebbe incidere qualora il rapporto tra il centrocampista e il club azzurro dovesse complicarsi.

Milan su Soulé: possibile intreccio con la Roma dopo l'addio di Leao

Un'altra pista interessante potrebbe svilupparsi tra Milan e Roma. I rossoneri avrebbero infatti messo gli occhi su Matias Soulé, esterno argentino che proprio il club giallorosso avrebbe proposto nelle scorse settimane alla società lombarda.

L'idea della dirigenza guidata da Gerry Cardinale e del nuovo corso tecnico sarebbe legata soprattutto al futuro di Rafael Leao.

Qualora il portoghese dovesse partire, magari attraverso una cessione in Turchia per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, il Milan potrebbe reinvestire parte del ricavato proprio sul talento argentino.

La Roma, dal canto suo, non considererebbe Soulé un elemento totalmente intoccabile e potrebbe valutare una sua partenza davanti a un'offerta convincente. La valutazione del classe 2003 si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra simile a quella investita dalla Juventus due anni fa per acquistarlo. Un possibile ritorno di fiamma del mercato italiano, dunque, con il Milan pronto a inserirsi e i giallorossi chiamati a decidere il futuro di uno dei loro giocatori più tecnici.