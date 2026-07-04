A Napoli Massimiliano Allegri avrebbe cominciato a indicato alla dirigenza i giocatori ritenuti imprescindibili per costruire la squadra della prossima stagione, una decisione destinata ad avere ripercussioni anche sui piani della Juventus. Nel frattempo, la Roma continua a fare i conti con la necessità di sistemare il bilancio entro la fine del mese e non escluderebbe una cessione eccellente, con Nicolò Pisilli che potrebbe finire sul mercato davanti a un'offerta irrinunciabile.

Allegri blinda il Napoli: Lobotka resta centrale nel progetto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Massimiliano Allegri avrebbe già iniziato a tracciare la linea per il nuovo Napoli.

Il tecnico livornese avrebbe comunicato alla società i nomi dei calciatori dai quali ripartire senza alcuna esitazione nella prossima stagione, individuando un gruppo ristretto di elementi considerati fondamentali per il suo progetto tecnico.

Tra questi figurerebbero anche Rasmus Hojlund, Scott McTominay e Stanislav Lobotka, ritenuti punti fermi della squadra azzurra. Una notizia che non farebbe sorridere la Juventus. Luciano Spalletti, infatti, avrebbe individuato proprio il regista slovacco come uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo bianconero. La posizione di Allegri rischierebbe però di complicare ulteriormente qualsiasi tentativo della dirigenza torinese, che potrebbe ora essere costretta a orientarsi su profili alternativi.

La Roma pensa ai conti: Pisilli può partire davanti a un'offerta importante

Anche la Roma è chiamata a prendere decisioni delicate sul fronte mercato. Il club giallorosso sarebbe infatti al lavoro per evitare possibili problemi con i parametri economici imposti dalla UEFA entro la scadenza del 31 luglio e, per raggiungere questo obiettivo, potrebbe essere necessario sacrificare uno dei pezzi più pregiati della rosa.

Tra i nomi che sarebbero finiti sotto osservazione figura anche quello di Nicolò Pisilli. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile romanista rappresenta uno dei talenti più promettenti del club e una sua eventuale cessione verrebbe vissuta come un sacrificio importante sia per il valore tecnico sia per il forte legame con l'ambiente giallorosso.

Nonostante questo, davanti a una proposta di almeno 40 milioni di euro, anche Gian Piero Gasperini potrebbe dare il proprio assenso alla partenza del classe 2004, permettendo così alla società di sistemare i conti e finanziare al tempo stesso le prossime operazioni di mercato.