Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per alcune delle operazioni più interessanti del mercato italiano. Tra i nomi destinati a far discutere c'è quello di Davide Frattesi, il cui futuro all'Inter resta tutto da definire e che avrebbe già attirato l'attenzione di società come Napoli e Juventus. Anche il Milan continua a guardare con interesse ai giovani di prospettiva e non avrebbe perso di vista Konstantinos Karetsas, uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, il cui eventuale arrivo sarebbe però legato a una cessione importante.

Allegri indica Frattesi: il Napoli valuta il colpo, ma serve prima una cessione

Secondo quanto rivelato dal giornalista Giovanni Scotto ai microfoni di Radio Marte, il Napoli di Massimiliano Allegri potrebbe inserirsi nella corsa a Davide Frattesi. Il centrocampista romano, destinato a lasciare l'Inter in questa finestra di mercato, sarebbe particolarmente apprezzato dal tecnico livornese, che lo avrebbe indicato al direttore sportivo Giovanni Manna come uno dei possibili rinforzi per la mediana.

L'operazione, tuttavia, sarebbe subordinata a un'uscita nel reparto di centrocampo. Il Napoli potrebbe infatti affondare il colpo soltanto nel caso in cui lasciasse Castel Volturno uno tra Stanislav Lobotka o Zambo Anguissa, con il camerunese che, al momento, sembrerebbe il principale candidato alla partenza.

Su Frattesi resta comunque viva anche la concorrenza della Juventus, mentre il giocatore continuerebbe a essere molto apprezzato anche da Luciano Spalletti, rendendo la corsa al suo cartellino particolarmente competitiva.

Milan, Karetsas resta nel mirino: tutto dipende dal futuro di Leao

Sul fronte rossonero, invece, il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Konstantinos Karetsas. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, il Milan starebbe monitorando con attenzione il talento belga, considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione europea.

Il classe 2007 viene valutato intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta in linea con il suo enorme potenziale.

Ruben Amorim sarebbe particolarmente affascinato dall'idea di lavorare con un giocatore così giovane e di accompagnarne la crescita all'interno del progetto rossonero. Al momento, però, ogni eventuale affondo resterebbe congelato: qualsiasi investimento su Karetsas verrebbe infatti preso in considerazione soltanto dopo una possibile cessione di Rafael Leao, destinata a liberare lo spazio economico necessario per un'operazione di questo livello.