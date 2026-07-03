Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, segnando un momento cruciale per il club partenopeo. L'annuncio è giunto direttamente dal presidente, che ha scelto un post sui social per accogliere il tecnico con un conciso ma eloquente “Benvenuto Max”. L'immagine che ha accompagnato il messaggio mostra Allegri con la spilla raffigurante la ‘N’ del Napoli appuntata sul bavero della giacca, un simbolo tangibile dell'inizio della sua nuova avventura in azzurro.

Questa importante decisione segue la conclusione del rapporto professionale con Antonio Conte.

Il club ha prontamente comunicato che il nuovo tecnico ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Napoli fino al 30 giugno 2029, un impegno che si estende per le prossime tre stagioni. L'accordo è stato ulteriormente confermato dal sito ufficiale della società, che ha dettagliato la durata dell'intesa tra le parti, evidenziando la stabilità e la visione a lungo termine di questa scelta.

Allegri torna in Serie A: una nuova era per il Napoli

Massimiliano Allegri, figura di spicco nel panorama calcistico italiano con trascorsi illustri sulle panchine di Milan e Juventus, fa così il suo ritorno in Serie A. Questo rientro avviene dopo la rescissione del suo precedente contratto con il Milan, che sarebbe scaduto nel 2027.

Il tecnico toscano assume la guida del Napoli subentrando ad Antonio Conte, e lo farà in una stagione di particolare risonanza: quella che celebra il centenario della fondazione del club. Per il suo impegno, Allegri percepirà un ingaggio stimato in circa quattro milioni di euro a stagione.

La scelta di Allegri da parte del presidente De Laurentiis non è stata affrettata. Il numero uno partenopeo ha atteso con pazienza che il tecnico raggiungesse un accordo per la rescissione contrattuale con il Milan prima di poter procedere con l'ufficializzazione. Questa preferenza per Allegri non è una novità: il suo nome era già stato preso in considerazione un anno fa, in un periodo in cui la permanenza di Conte sulla panchina azzurra, dopo la storica vittoria dello Scudetto, appariva ancora incerta.

Entusiasmo e prospettive future con Allegri

L'accoglienza riservata ad Allegri dal club è stata improntata all'entusiasmo, come testimoniato dal messaggio: “Mister Allegri is proud to be one of us!”. L'arrivo del tecnico rappresenta l'apertura di una nuova fase per il Napoli, che mira a consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano e a raggiungere traguardi significativi anche nel contesto delle competizioni internazionali.

La firma di Massimiliano Allegri segna dunque l'inizio di un nuovo capitolo per il Napoli. Il club si affida all'esperienza e alla comprovata competenza di uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, confidando nella sua capacità di guidare la squadra attraverso le sfide delle prossime stagioni e di portare avanti il progetto sportivo con rinnovato slancio.