Napoli e Inter si ritrovano accomunate da una situazione di mercato che vede la Lazio al centro delle rispettive strategie. I partenopei continuano a inseguire con fatica Mario Gila, mentre i nerazzurri potrebbero dover rinunciare a Provedel. In entrambi i casi, elevate richieste economiche del presidente Claudio Lotito starebbero complicando le trattative, spingendo le due società a valutare soluzioni alternative.

Gila costa troppo: il Napoli torna a valutare Federico Gatti

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli continua a mantenere vivo l'interesse per Mario Gila, difensore centrale della Lazio che Massimiliano Allegri avrebbe individuato come uno dei rinforzi ideali per il reparto arretrato.

La trattativa, tuttavia, si starebbe scontrando con le richieste del club biancoceleste.

Claudio Lotito, infatti, non sarebbe disposto a cedere lo stopper spagnolo per meno di 22 milioni di euro più 3 di bonus, una valutazione ritenuta particolarmente elevata per un calciatore con un solo anno di contratto. Proprio questa distanza economica avrebbe rallentato sensibilmente i dialoghi tra le parti e spinto Giovanni Manna a guardarsi intorno. Tra le alternative valutate ci sarebbe Federico Gatti, centrale della Juventus che continua a essere considerato in uscita. Il difensore piemontese potrebbe lasciare Torino per una cifra complessiva vicina ai 20 milioni di euro, risultando così un'opzione economicamente più sostenibile rispetto a Gila.

Lazio irremovibile anche per Provedel: l'Inter pensa a Kepa

Uno scenario molto simile starebbe vivendo anche l'Inter. I nerazzurri sembravano vicinissimi a chiudere l'operazione per Ivan Provedel, individuato come vice Martinez per la prossima stagione. L'accordo, però, avrebbe subito una brusca frenata proprio a causa della posizione della Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni, Giuseppe Marotta avrebbe presentato un'offerta da circa 3 milioni di euro per il portiere italiano, trovando però il rifiuto di Claudio Lotito, che continuerebbe a chiedere almeno 5 milioni per lasciarlo partire. Una differenza apparentemente contenuta, ma sufficiente a bloccare la trattativa e a spingere l'Inter verso altri obiettivi.

Non a caso, nelle ultime ore, sarebbe emerso il nome di Kepa. L'estremo difensore spagnolo, reduce da una stagione da comprimario all'Arsenal, rappresenterebbe un profilo di esperienza internazionale e potrebbe diventare la nuova priorità della dirigenza nerazzurra qualora i margini per arrivare a Provedel dovessero definitivamente svanire.