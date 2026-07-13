L'attesa è finita: Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il suo arrivo in città segna l'inizio di una nuova era per la squadra partenopea, confermato dal club. Allegri guiderà la formazione per l'anno del centenario e le successive due stagioni, con un contratto fino al 30 giugno 2029.

«La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029», recita la nota societaria. L'ingaggio di Allegri rappresenta un momento significativo per il Napoli, che punta a consolidare la posizione tra le grandi del calcio italiano.

L'accoglienza e gli obiettivi

Il tecnico è stato accolto con entusiasmo dalla tifoseria. L'attesa per la sua nomina era palpabile, e la conferma ufficiale ha generato fervore. Allegri si prepara a guidare la squadra nella stagione del centenario del club, con l'obiettivo di conseguire risultati di rilievo in Italia e in Europa.

Resta da definire la presentazione ufficiale. Il presidente De Laurentiis ambisce a una location di prestigio. Per l'allenatore del quarto scudetto fu scelta la Reggia di Capodimonte; per Allegri, l'obiettivoè il Teatro San Carlo. Il Teatro, impegnato con la Turandot, rende il 13 luglio l'unica data possibile, altrimenti si dovrà optare per una sede alternativa.

La scelta tecnica e le aspettative

La scelta di Massimiliano Allegri chiude settimane di attese e trattative. Il suo ingaggio segna una svolta strategica per il Napoli, che affida la guida tecnica a un allenatore di comprovata esperienza e con un palmarès significativo. La società mira a rafforzare la competitività, puntando su una figura per la sua abilità nella gestione di squadre di alto livello e per l'esperienza sui principali palcoscenici calcistici.

La presentazione ufficiale sarà un momento chiave per il club e la città, che si prepara a vivere una stagione ricca di aspettative e rinnovato entusiasmo. La scelta di una location simbolica e prestigiosa sottolinea la volontà di celebrare al meglio l'inizio di questa nuova avventura tecnica.