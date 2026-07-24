La Nazionale italiana si prepara a un importante appuntamento calcistico: giovedì 12 novembre, alle ore 20.45, lo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano ospiterà la sfida contro la Francia. Questo incontro, valido per la Nations League, rappresenta il penultimo impegno degli Azzurri nel Gruppo 1 della Lega A, segnando un atteso ritorno della squadra nel capoluogo lombardo.

Il percorso degli Azzurri nel Gruppo A1

Il calendario degli Azzurri nel Gruppo A1 della Nations League è fitto di appuntamenti. L’esordio è fissato per il 25 settembre alle ore 20.45, quando l’Italia affronterà il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.

Successivamente, il 28 settembre, la squadra sarà impegnata in trasferta contro la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. La prima finestra stagionale si concluderà con due match cruciali: il 2 ottobre, l’Italia sfiderà nuovamente la Francia, questa volta allo Stade de France di Saint‑Denis, e il 5 ottobre tornerà in campo contro la Turchia allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Dopo l’incontro di Milano del 12 novembre, il girone si chiuderà il 15 novembre con la partita Belgio‑Italia, che si disputerà allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, sempre alle ore 20.45.

Milano e le recenti sfide della Nazionale

Il ritorno a Milano della Nazionale assume un particolare contesto storico, considerando le recenti prestazioni degli Azzurri in città.

L’ultimo precedente risale a un anno fa, quando l’Italia subì una sconfitta per 1‑4 contro la Norvegia, in un incontro valido per le qualificazioni al Mondiale. Due anni prima, il “Meazza” era stato teatro di un altro ko, questa volta per 1‑3 contro la Francia, proprio in Nations League. Le ultime tre gare disputate a Milano hanno visto la Nazionale uscire sconfitta, un dato che ha interrotto una straordinaria imbattibilità durata 96 anni. Questa lunga serie positiva era iniziata dopo l’1‑2 subito nel gennaio 1925 contro l’Ungheria, e si era conclusa con l’1‑2 dell’ottobre 2021 contro la Spagna, anch’esso giocato al “Meazza”.

Conferma del calendario della Nations League

La programmazione della Nations League 2026/27 conferma la data della partita Italia‑Francia per giovedì 12 novembre.

La fase a gironi del torneo, che vede le squadre impegnate tra settembre e novembre 2026, include questo atteso confronto come parte della quinta giornata, prevista tra il 12 e il 14 novembre. L’incontro tra Italia e Francia è un elemento chiave nel Gruppo A1, delineando un percorso competitivo per la Nazionale.