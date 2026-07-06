Il Brasile viene eliminato agli ottavi di finale dei mondiali 2026 dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, ma il vero epilogo della serata è l’addio alla Seleção di Neymar. Il numero 10 verdeoro, protagonista anche con un gol su rigore, chiude la sua carriera in Nazionale tra lacrime e forte commozione.

L’addio alla Seleção

Al termine della partita, Neymar annuncia la fine del suo percorso con il Brasile, richiamando anche un momento simbolico della sua carriera.

"Ho iniziato qui, finisco qui", dice, ricordando il suo primo gol con la maglia verdeoro proprio al MetLife Stadium nel 2010, in un’amichevole vinta contro gli Stati Uniti.

"Ho provato e provato, ma è finita", aggiunge.

Il rigore e il confronto con Nyland

Il gol del brasiliano arriva su calcio di rigore, dopo una gara segnata anche da tensioni con il portiere norvegese Nyland, già protagonista della parata su un penalty di Bruno Guimarães.

Il botta e risposta viene ricostruito dal programma tv Jogo Falado. Prima dell’esecuzione del rigore, i due si fronteggiano.

"Dove vuoi il rigore? Dove lo vuoi?", chiede Neymar. "Sul palo, sul palo", replica Nyland. "Non con me. Non con me. Idiota", ribatte il brasiliano.

Dopo la trasformazione, Neymar torna a cercare il confronto con il portiere avversario, in una fase di forte tensione poi rientrata.

Il faccia a faccia con Ødegaard e il crollo finale

Nel finale della partita Neymar è anche protagonista di un breve faccia a faccia con Martin Ødegaard, senza che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dopo il fischio finale, però, arriva il momento più duro: il Brasile è eliminato e il numero 10 crolla in lacrime, chiudendo di fatto la sua esperienza con la maglia della Seleção.