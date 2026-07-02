Il calcio statunitense ha raggiunto un nuovo, significativo traguardo: la nazionale degli Stati Uniti si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali, superando la Bosnia ed Erzegovina per due a zero. La partita, disputata a San Francisco davanti a un pubblico entusiasta, ha segnato il ritorno della squadra, allenata dal commissario tecnico Mauricio Pochettino, alla vittoria in una gara a eliminazione diretta dopo ben ventiquattro anni. Un successo che alimenta l'entusiasmo in un Paese dove l'interesse per il calcio è in costante crescita.

L'inizio del match ha visto la Bosnia tentare di sorprendere gli Usa: Ermedin Demirovic ha impegnato il portiere Matt Freese al nono minuto, seguito due minuti dopo da un pericoloso tentativo di Alajbegovic su calcio d'angolo.

Nonostante l'iniziale pressione avversaria, gli Stati Uniti hanno saputo trovare equilibrio e ritmo, trainati dall'energia e dalla corsa di Weston McKennie, che a fine gara ha sfiorato i dodici chilometri percorsi. La svolta è arrivata allo scadere del primo tempo: dopo una serie di rimpalli favorevoli, Folarin Balogun ha ricevuto palla e, con un preciso sinistro rasoterra, ha infilato la rete, portando in vantaggio la formazione americana. L'attaccante del Monaco ha sfiorato il raddoppio poco dopo, colpendo la parte superiore della traversa.

Espulsione di Balogun e raddoppio di Tillman

Il secondo tempo si è complicato per gli Stati Uniti al diciannovesimo minuto, quando Balogun è stato espulso dopo l'intervento del VAR per un fallo, seppur involontario, su Tarik Muahremovic.

Il tecnico Pochettino, nel dopopartita, ha commentato: "Non c'era l'intenzione di fare male". Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra americana ha mostrato grande carattere, compattandosi in difesa con un 4-4-1 e trovando il raddoppio al trentasettesimo minuto. È stato Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen, a trasformare una punizione dal limite dell'area con un tiro teso e a giro sopra la barriera, sorprendendo il portiere bosniaco Nikola Vasilj, che è riuscito solo a toccare il pallone.

Nei dieci minuti di recupero finali, la Bosnia ha tentato il tutto per tutto con tre tiri, uno di Alajbegovic e due di Mahmic, ma tutti hanno sfiorato il palo finendo sul fondo. Gli Usa, con soli due tiri nello specchio della porta, hanno così conquistato il passaggio agli ottavi di finale, dove affronteranno il Belgio.

Balogun, a causa dell'espulsione, non sarà disponibile per la prossima partita. Tuttavia, Christian Pulisic, la stella del Milan, sta recuperando forma e fiducia e l'impressione è che la formazione americana sia una squadra solida e consapevole, pronta a regalare altre emozioni ai tifosi.

Il percorso degli Stati Uniti e la sfida al Belgio

Il successo contro la Bosnia rappresenta la seconda vittoria nella storia della nazionale statunitense nelle fasi a eliminazione diretta di un Mondiale, un risultato che evidenzia la crescita costante del movimento calcistico nel Paese. Gli Stati Uniti avevano già chiuso il girone al primo posto, grazie ai successi contro Paraguay e Australia, segnando un totale di otto reti e totalizzando sei punti, il miglior risultato di sempre nella fase a gruppi.

Il tecnico Pochettino aveva schierato la stessa formazione che aveva battuto il Paraguay nell'esordio del girone, con Pulisic rientrato dopo aver giocato solo 77 minuti nella fase a gironi a causa di un problema al polpaccio. Ora la squadra si prepara ad affrontare il Belgio a Seattle il 6 luglio, in una sfida che potrebbe proiettare gli Stati Uniti tra le migliori otto del torneo, scrivendo una nuova pagina nella storia del calcio americano.

La vittoria contro la Bosnia, ottenuta nonostante l'inferiorità numerica per oltre trenta minuti, conferma la solidità e la maturità di un gruppo che punta a lasciare un segno indelebile nell'immaginario sportivo del Paese.