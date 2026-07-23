La vicenda legata alla revoca della squalifica di Folarin Balogun, attaccante della Nazionale degli Stati Uniti, continua a suscitare profonde polemiche anche dopo la conclusione dei Mondiali. La presidente della federcalcio norvegese, Lise Klaveness, ha annunciato che la Norvegia presenterà un reclamo formale alla FIFA per fare piena luce sull'annullamento della sanzione che aveva colpito il giocatore statunitense.

Secondo quanto dichiarato da Klaveness, l'intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che avrebbe contattato direttamente Gianni Infantino per chiedere la revoca del cartellino rosso inflitto a Balogun, non può passare inosservato.

«Quando si viola una regola in questo modo, ci si avvia su una china pericolosa che mette a rischio l'intero sport», ha affermato la presidente della NFF, sottolineando la necessità di trasparenza e chiedendo a Infantino di ammettere «che è stato un errore». Klaveness ha inoltre accusato i vertici della FIFA di voler «mettere la questione a tacere».

La dinamica della revoca e le richieste norvegesi

La squalifica di Balogun era stata comminata in seguito a un cartellino rosso ricevuto durante la fase a eliminazione diretta contro il Belgio. Tuttavia, dopo il personale intervento di Trump, la decisione è stata annullata, permettendo all'attaccante di scendere in campo dal primo minuto nella partita successiva.

È emerso che la revoca della sanzione sarebbe stata decisa da una sola persona: Mohammad al‑Kamali, presidente della Commissione Disciplinare della FIFA. La Norvegia, attraverso la sua federazione, intende ora collegare questo reclamo anche a una precedente denuncia relativa all'assegnazione del Premio FIFA per la Pace proprio a Trump.

Contesto internazionale e le reazioni

Il caso Balogun si inserisce in un contesto più ampio di polemiche che hanno caratterizzato l'edizione americana dei Mondiali. La pressione esercitata da Trump su Infantino per la revoca del cartellino rosso rappresenta un episodio senza precedenti nella storia del torneo. Nonostante la partecipazione di Balogun, la squadra statunitense è stata eliminata agli ottavi di finale dal Belgio con il punteggio di 4-1.

L'intera vicenda ha alimentato il dibattito sull'influenza della politica nelle decisioni sportive e sulla necessità di garantire l'autonomia delle istituzioni calcistiche, gettando un'ombra sulla Coppa del Mondo, pur brillante sul campo. La politica migratoria statunitense e il legame tra il presidente Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino hanno ulteriormente contribuito a questo scenario controverso.