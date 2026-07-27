Il Comune di Milano e la Regione Lombardia hanno ufficialmente siglato un importante accordo di collaborazione per la realizzazione del nuovo stadio nell’area di San Siro. L’intesa definisce un percorso chiaro e tempistiche precise, con l’obiettivo primario di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie entro l’estate del 2027. Questo permetterà di avviare i lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo nel secondo semestre dello stesso anno, un traguardo fondamentale anche in vista della possibile candidatura di Milano per ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032.

La delibera approvata, frutto di un’attenta concertazione, disciplina in dettaglio le modalità e i tempi di attuazione per diverse opere chiave. Tra queste figurano la realizzazione del nuovo tunnel Patroclo, la costruzione dell'avveniristico stadio e la successiva, ma parziale, demolizione dell’attuale impianto di San Siro. La società "Stadio San Siro Spa", promotrice del progetto, ha già presentato lo scorso 16 marzo la proposta di Piano Attuativo. Tale piano è ora al vaglio del Comune, che dovrà approvarlo al termine dell’istruttoria già avviata. Successivamente, dopo l'ottenimento del parere finale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il progetto di fattibilità tecnico-economica sarà esaminato dalla Regione Lombardia.

Quest'ultima, in virtù delle sue competenze in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), svolgerà un ruolo cruciale nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria.

Procedure autorizzative e impegni istituzionali

Gli impegni sottoscritti tra l'amministrazione comunale e l'ente regionale mirano a concludere l’intero iter delle procedure autorizzatorie, incluse quelle di natura ambientale, entro e non oltre un termine di 560 giorni dalla data di presentazione del Piano Attuativo. Questo fissa l’estate 2027 come scadenza ultima per l'ottenimento di tutti i permessi. La vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, ha sottolineato l'impegno del Comune: “Confermo che il Comune sarà disponibile ad anticipare ovunque possibile le proprie attività e a fronte dei tempestivi riscontri da parte della società lavoreremo tutti al fine di consentire l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre 2027, anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032”.

Le sue parole evidenziano la volontà di una collaborazione fattiva per rispettare le scadenze prefissate.

Il ruolo della società Stadio San Siro Spa e il quadro istituzionale

La Stadio San Siro Spa, società appositamente costituita dai due prestigiosi club calcistici AC Milan e Inter, detiene la responsabilità della proposta progettuale e della gestione dell'intero processo amministrativo relativo al nuovo impianto. L’area di San Siro, che comprende sia l'attuale stadio sia le zone circostanti, è il fulcro di un accordo di programma che vede coinvolti il Comune, la Regione e la stessa società. La Regione Lombardia, con le sue specifiche competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e pianificazione territoriale, partecipa attivamente e in modo determinante a tutte le fasi decisionali e autorizzative.

Questo ruolo è sancito dalle normative regionali e nazionali che regolano la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture sportive di tale portata, garantendo un controllo rigoroso e una visione strategica sul futuro sviluppo dell'area.