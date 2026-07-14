Accoglienza trionfale e indimenticabile a Oslo per la nazionale norvegese di calcio, reduce dal miglior risultato della sua storia ai Mondiali, avendo raggiunto i quarti di finale. Nella serata di ieri, circa novantamila persone si sono radunate nel cuore della capitale per celebrare questa impresa storica, dando vita a una festa senza precedenti che ha coinvolto l'intera città.

Il momento culminante della celebrazione si è svolto nella piazza antistante il Palazzo Reale, dove il principe ereditario Haakon ha assunto un ruolo centrale. Guidando la folla e la squadra, il principe ha scandito le urla e le "vogate" del celebre 'Viking Row', accompagnando il ritmo con un tamburo.

L'emozione era palpabile, come espresso dal capitano della nazionale, il centrocampista Martin Ødegaard, che all’emittente pubblica Nrk ha dichiarato: "È semplicemente incredibile vedere tutto il sostegno che riceviamo e quanto l'intero Paese sia dalla nostra parte. Tanta gioia, sorrisi e buon umore. È davvero fantastico".

Un’accoglienza calorosa per i protagonisti del Mondiale

Dopo l'atterraggio all'aeroporto, i giocatori sono stati immediatamente accolti da una moltitudine di tifosi entusiasti. Lungo tutto il percorso che li ha condotti al palazzetto, migliaia di sostenitori, molti dei quali indossavano le maglie della nazionale e sventolavano bandiere norvegesi, hanno manifestato il loro affetto.

Tra i volti più attesi, il fuoriclasse Erling Haaland ha fatto la sua comparsa scendendo dall'aereo con in mano un peculiare 'Whiskey Raccoon', un procione imbalsamato che tiene una bottiglia di whisky. Haaland ha successivamente preso parte al ricevimento ufficiale offerto dal re Harald per congratularsi con la squadra, scegliendo tuttavia di non partecipare alla festa di piazza con la folla.

La grande festa in città e le sue ripercussioni

La portata dell'evento è stata eccezionale: la folla ha superato le novantamila persone, con alcune stime che hanno sfiorato i centomila presenti nelle vie principali di Oslo. La celebrazione si è estesa da Rådhusplassen a Karl Johans gate e Slottsplassen, trasformando l'intera zona centrale in un tripudio di cori, fuochi d’artificio, canti e bandiere sventolanti.

Una tale affluenza ha inevitabilmente causato significativi disagi al traffico cittadino e alla rete dei trasporti pubblici. Diverse linee di autobus sono state deviate e le stazioni della metropolitana si sono ritrovate affollate da migliaia di persone. Nonostante ciò, le autorità hanno prontamente riferito che la situazione è rimasta costantemente sotto controllo e che l'atmosfera generale è stata caratterizzata da grande positività per tutta la notte.