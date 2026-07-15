Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su YouTube interamente dedicato al calciomercato e iniziando dall'Inter ha rivelato: "Il piano A dei nerazzurri per la fascia è saltato, vale a dire Palestra e anche quello immediatamente successivo, vale a dire Khalaili. Ora si parla tanto di Spence, che nel nuovo stellare Tottenham di De Zerbi sarà chiuso da Pedro Porro e Udogie e quindi sostanzialmente l'inglese non è incedibile. Va anche detto però che per lui si parla di una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Ci sono anche dei piani B, anche in Italia, ma di certo fra questi non può comparire Doué, che ha un costo vicino ai 40 milioni di euro.

Per quanto concerne l'acquisizione di un centrale difensivo, il piano A dell'Inter resta Stones, ma bisognerà capire di quanti calciatori avranno bisogno. Molto dipenderà da cosa accadrà con Pavard; quella del francese è una vicenda che va seguita, al netto del fatto che ora si sta parlando di una sua possibile conferma. Secondo me invece quella del transalpino, come Lukaku a Napoli, è una storia conclusa e quindi da seguire in chiave mercato".

Juve, Pedullà: 'Con uno sforzo i bianconeri possono prendere Kessié'

Pedullà ha proseguito: "Anche al Juventus ha dei piani A, ma deve chiuderli. Il portiere è in stand-by, cosi come Kolo Muani, che sta diventando nuovamente un tormentone. Poi mi aspetto una proposta per Lucumi, sul quale stanno arrivando anche le arabe.

Anche Kessié è un piano A della società bianconera e sono convinto che se alla Continassa facessero uno sforzo, potrebbero prenderlo. Il centrocampista d'altronde è un pallino di Massara ma dovranno alzare l'offerta al giocatore, portandola a cifre molto vicine ai 5 milioni di euro".

Roma e Bologna, Pedullà fa il punto

Pedullà ha infine concluso su Roma e Bologna: "Summerville è un piano A della Roma ma c'é un problema legato all'ingaggio. Non mi risultano invece le richieste da oltre 50 milioni di sterline messe in bocca al West Ham. Anche Moreira rappresenta una prima scelta dei giallorossi cosi come Tresoldi però attenzione, che questi obiettivi hanno una tempistica da rispettare. Se non si farà questo, si passerà poi al piano B, al piano C e via discorrendo.

Attenzione al nome di Puerta accostato al Bologna: non parliamo di un'operazione conclusa ma di un pallino di Sartori, che quando ha queste fissazioni va a sforare il budget, come accadde per Rowe. Il ds del club emiliano ha offerto per il colombiano 16 milioni ma il Racing ne vuole 20. Bisognerà quindi sgomitare, perché sul mediano ci sono altre società".