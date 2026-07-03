Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Antonio Conte ha lasciato le macerie dietro di se a Napoli, perché per carità, ha vinto uno scudetto e ha fatto un secondo posto molto importante ma ha anche chiesto la luna. Mi riferisco ad acquisti come quello di Noa Lang e Lucca, entrambi spediti in prestito dopo appena 4 mesi di permanenza o di Beukema, che non gioca neanche titolare. Insomma parliamo di una spesa complessiva di oltre 120 milioni di euro, soldi pesanti che ora potrebbero costringere la società partenopea a perdere dei pezzi.

Perché il Napoli ha bisogno di vendere".

Juve, Pedullà: 'Ora i bianconeri pagheranno i danni fatti da Giuntoli, l'Inter intanto ha raggiunto l'accordo con Khalaili'

Pedullà si è poi spostato sulla Juventus: "Un discorso molto simile può essere fatto in casa Juventus: perché se te hai in casa un portiere ottimo come Szczesny e decidi di dargli il benservito per prendere Di Gregorio e spendere 18 milioni di euro solo di cartellino più ingaggio, vuol dire che stai facendo un danno alla società che rappresenti. E questo danno la Juventus lo sta pagando adesso. Perché Di Gregorio ha ancora un contratto lungo e vuole restare e ora la società piemontese non può andare a prendere un terzo portiere, perché poi se vuoi vendere uno di quelli che hai in rosa, ti offriranno due bruscolini".

Parlando dell'Inter poi il giornalista ha detto: "Khalaili è stato bloccato da tempo dal Napoli ma la società partenopea, come già detto, deve prima cedere e quindi non può prenderlo. Ora l'israeliano ha trovato l'accordo salariale con l'Inter che lo ha scelto per rinforzare la corsia di destra. Parliamo di un 2004 di grande prospettiva e che probabilmente vale quei 25 milioni di euro richiesti dall'Union SG. Poi c'é da parlare di Chalobah, che è nel mirino dell'Inter da praticamente 3 anni dei nerazzurri. E' un difensore che piace tanto ad Ausilio ma che costa tanto. Perché il Chelsea chiede 30 milioni di euro, una cifra che l'Inter però sembrerebbe essere disposta a spendere".

Roma, occhio al sondaggio di livello

Pedullà ha infine rivelato: "La Roma nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Garnacho. Forse è un po' presto per parlare di prestiti, ma l'idea sarebbe quella di metterlo a sinistra, mentre a destra andrebbe Greenwood. Tresoldi piace ma il Brugge è bottega molto molto cara. Inoltre l'italo tedesco non potrebbe entrare se prima dalla Capitale non uscisse Dovbyk, che oggi è valutato una cifra vicina ai 20 milioni di euro".