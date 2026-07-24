Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato e iniziando dall'Inter ha detto: "Nelle scorse ore abbiamo registrato l'arrivo dell'agente del "Cuti" Romero a Milano. Quindi va detto che la società nerazzurra è molto forte sul difensore e ha deciso di effettuare uno sforzo economico importante, concentrato le proprie forze sul potenziamento di quel ruolo e lasciando almeno momentaneamente da parte la questione dell'esterno destro. Marotta inoltre a mio avviso ha capito che la valutazione da 50 milioni di euro posta sul calciatore dal Tottenham è una valutazione suscettibile a cambiamenti.

C'é la possibilità di ottenere uno sconto, anche perché finora sul difensore non c'é nessuno e il club londinese deve vendere, e quindi si può scendere anche a 40 milioni di euro più qualche bonus".

Pedullà: 'Leao apre alla Turchia, la Juve accende i motori con Suzuki'

Sul Milan poi Pedullà ha detto: "Leao, in assenza di altre proposte, sta aprendo alle sirene turche. C'é Il Galatasaray e il Fenerbahce, mentre al momento non c'é la Premier League, anche se non escludo che nel prossimo futuro qualcuno possa presentarsi. Entrambe le società gli offrono uno stipendio che il ragazzo ritiene essere quello corretto, arrivando con i bonus a 10 milioni di euro. Bisognerà prima aspettare che sia Gala che Fenerbahce facciano delle uscite, un po' come potrebbe succedere in Arabia Saudita con Koné, ma forse siamo entrati nell'ordine delle idee che il portoghese si stia mentalizzando davvero per andare a giocare nella Super league".

Capitolo Juventus: "La Juventus scende in pista per Suzuki: Martinez resta complesso e con il Parma ci sono già dei dialoghi aperti per quanto concerne Pellegrino. Il portiere nipponico per me è un elemento di valore e che da garanzie, certo è che non parliamo di un estremo difensore del calibro di Carnesecchi. Terrei sempre comunque Vicario li sullo sfondo".

Roma, Como e Torino: Pedullà fa il punto

Su Roma, Como e Torino infine Pedullà ha detto: "Confermo che nella lista della Roma ci sia Castro come eccellente alternativa a Malen, senza però voler scartare a priori la candidatura di Tresoldi. Non mi voglio infine addentrare nei discorsi che nelle ultime ore stanno circolando attorno al nome di Nusa, profilo che da tempo tengo nella lista di Gasperini e D'Amico.

Il Como intanto ha parlato con il Chelsea per cercare di chiudere per Chalobah. Il club londinese ha chiamato quello italiano per dirgli che l'Inter aveva messo in standby la traccia per lo stopper britannico e le trattative stanno continuando spedite. Il Como ha messo già sul tavolo 25 milioni di euro mentre il Chelsea ne vorrebbe 30, una distanza che la società lombarda potrebbe ridurre velocemente. Restando sul tema dei difensori centrali occhio al Torino, che ha già chiuso per Comert, stopper svincolato passato anche dal Valencia e sta trattando con Tomyasu, vecchia conoscenza del calcio italiano passato per il Bologna e attualmente svincolato".