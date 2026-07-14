Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato esclusivamente al calciomercato: "Io credo che Emery abbia alzato un muro importante per Emiliano Martinez e le sue recenti parole non lasciano spazio a interpretazioni, al netto del fatto che sul mercato può sempre succedere di tutto. Quindi può tornare di moda il profilo di Vicario, soprattutto per la formula del prestito con diritto di riscatto che accetterebbe il Tottenham o quello di Suzuki. Oyarzabal-Juve? Mi sembra un centravanti diverso per caratteristiche rispetto a Kolo Muani, mentre Balogun è un profilo che ha una valutazione molto simile a quella dell'attaccante del PSG.

Quindi si tratta di capire se alla Continassa vorranno andare dietro alle richieste di Spalletti o no".

Sull'Inter il giornalista ha proseguito: "Curtis Jones resta un nome di grande gradimento anche se Marotta non ha più fatto rilanci. Per il post-Palestra non ho ancora certezze, anche se i nomi di Molina e Doué sono tra i valutati. Per quanto concerne Stones, l'inglese sta abbassando le pretese per l'ingaggio e se prima si viaggiava attorno agli 8 milioni più bonus, ora ne potrebbe accettare anche 6. Uno sconto che può davvero rendere il difensore un profilo prendibile".

Napoli, Pedullà: 'Spero che Allegri cambi tatticamente'

Pedullà sul Napoli ha poi detto: "Sono stato molto duro nei confronti di Allegri negli ultimi anni, perché nella sua seconda esperienza alla Juventus e nella stagione al Milan non ho visto quello che mi aspettavo.

Aveva i campioni? Certo, ma vanno gestiti al meglio, dandogli un'idea di calcio ben precisa. Per questo a Napoli mi aspetto che Allegri cambi, perché non mi piace la linea bassa che impiega. Il Napoli ha un grande organico, è una società forte e che in questi anni ha vinto due trofei importanti, quindi credo che il livornese possa fare bene, anche perché nella presentazione l'ho visto molto motivato. Manna secondo me lo aiuterà e in merito a questo confermo le voci su Fortini e su Favasuli, oltre che Zeballos".

Roma e Fiorentina, Pedullà fa il punto

Su Roma e Fiorentina infine Pedullà ha detto: "Tresoldi vuole la Roma e di questo ne sono sicuro al 100%. Poi questo vuol dire che l'attaccante vestirà giallorosso?

Non è detto, perché la società capitolina deve trovare l'accordo con il Brugge, cliente non semplice da soddisfare. Lo stesso posso dire per Moreira e Garnacho, che entrambi hanno scelto la Roma ma che non rappresentano trattative semplici da chiudere. Occhio poi a Summerville, ma sull'olandese è una questione di numeri: bisognerà capire quanto costa il suo cartellino e di quanto si accontenterà il calciatore. Intanto in casa Fiorentina da segnalare il colpo Valdepeñas, un acquisto alla Nico Paz e che potrebbe permettere al Real Madrid in futuro di riprendere il calciatore. Inoltre i viola stanno rivoluzionando la difesa, quindi non mi meraviglierei se partisse uno fra Ranieri o Pongracic".