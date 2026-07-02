Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando della Juventus ha detto: "La società piemontese dovrà decidere se spendere più per l'attaccante e meno per il portiere. Non credo che ad oggi, a meno di uscire clamorose che andrebbero a rimettere tutto in discussione, la società bianconera si possa permettere due grandi operazioni per entrambi i ruoli. Ecco perché la società bianconera sta mantenendo accesi i fari su Kolo Muani e spero che il francese non diventi di nuovo un tormentone. Se ti chiedono 40 milioni di euro e pensi che sia il profilo giusto per il tuo progetto, allora glieli devi dare senza ballare di nuovo una tarantella.

Perché stai parlando con il PSG e perché arrivare ad agosto con le trattative non piacerebbe a nessuno"

Juventus, Pedullà: 'Complimenti a Di Gregorio e alla risposta al suo agente'

Ancora Pedullà sulla Juventus: "Volevo fare i complimenti a Di Gregorio, dopo l'uscita delle scorse ore fatta dal suo agente contro società e calciatori bianconeri. Il portiere ci ha messo la faccia, seppur scrivendo sui social, chiarendo la vicenda e sottolineando di avere grande rispetto nei confronti dei suoi compagni di squadra. Di Gregorio frequenta quello spogliatoio e indipendentemente dalla resa degli attaccanti, l'agente del portiere avrebbe dovuto sapere che con certe dichiarazioni lo avrebbe messo in difficoltà.

Quindi il portiere ha preso le distanze dal suo procuratore e ha fatto bene, perché anche in famiglia a volte si può litigare, basta poi chiarire le faccende.

Inter e Roma, le novità di Pedullà

Sull'Inter Pedullà ha poi detto: "Il Barcellona è stato realisticamente interessato a Bastoni, con blitz fatti e dialoghi aperti. Poi la cosa non è più andata in porto e l'abbiamo lasciata alle spalle. Oggi, non ho riscontri di contatti con il Real Madrid ma ovviamente non posso assicurare che nel futuro le cose non cambino. Khalaili? Il Napoli sarebbe anche avanti ma non può procedere con l'acquisto, quindi l'Inter se vuole può anche anticiparlo"

Sulla Roma e sul grande obiettivo dei giallorossi in questa prima parte di calciomercato, Mason Greenwood, Pedullà ha infine detto: "Sono convinto che per l'inglese è una partita aperta a 3 società, quella giallorossa, l'Atletico Madrid e il Fenerbahce. Serve un via libera da parte dei Friedkin, che secondo me diventa un passaggio fondamentale".