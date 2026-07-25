Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale YouTube dedicato interamente al calciomercato: "Penso sia il caso che Juventus e Roma diano dei regali di mercato a Spalletti e Gasperini. Perché sembra quasi di essere al 25 di giugno mentre siamo arrivato quasi alla fine di luglio e bisogna fare i complimenti a questi allenatori che stanno resistendo, nell'attesa che qualcosa si sblocchi. Anzi dico di più: dovrebbero inserire nei contratti dei tecnici dei bonus relativi alla fiducia posta nel club di appartenenza.

Perché poi quando inizierà il campionato e si giocheranno le prime gare e magari qualcuno sbaglierà dei risultati, alla fine il dito verrà puntato su di loro"

Inter, Pedullà: 'I nerazzurri lavorano solo per Romero'

Pedullà ha proseguito: "L'Inter sta lavorando solo su Romero e lavorare per me significa avvicinarsi sempre di più a un calciatore, significa fare un'offerta ufficiale che si avvicini ai 40 milioni di euro e significa prenderlo, che se il Tottenham chiede di più. Quindi mi aspetto che da lunedì l'operazione entri nel vivo e con questo non intendo che dia un aut aut ma che faccia dei passi concreti o si sposti su altri obiettivi".

Napoli, Como e Roma, Pedullà fa il punto

Su Napoli, Como e su un nome caldo in casa Roma infine Pedullà ha detto: "Mi hanno colpito le parole di Pastorello, l'agente di Lukaku, che ha detto senza tanti giri di parole che il suo assistito non è disposto a fare il secondo.

Un invito a nozze per De Laurentiis, che sono sicuro non vede l'ora di liberarsi di un calciatore che guadagna 8 milioni di euro netti a stagione. Il Como nel frattempo si sta avviando a concludere la trattativa per Chalobah: la società lombarda sta infatti preparando un'offerta che dovrebbe convincere il Chelsea e permettere a Fabregas di aggiungere un difensore di livello alla squadra. Infine occhio alla Castro-Mania in casa Roma: la società giallorossa vuole prendere un vice Malen e so di contatti diretti con il Bologna. Per Tresoldi c'é una corsa al rialzo del prezzo fatta dal Brugge, che è solito agire in questa maniera, quindi attenzione all'argentino, che ha grandi margini di crescita e può esplodere definitivamente col Gasp".