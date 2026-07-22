Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Nelle scorse ore mi ero esposto e avevo detto che fra Roma e West Ham si era trovato l'accordo su una base da 47 milioni di euro per Summerville. Solo che nel pomeriggio il ragazzo, dopo aver dato apertura ai giallorossi per un ingaggio di poco superiore ai 4 milioni di euro, è stato contattato dall'Al-Hilal. Il club arabo, che nel frattempo aveva registrato le richieste del giocatore, è intervenuto pesantemente aumentando in modo spropositato l'ingaggio e arrivando a garantire oltre 10 milioni di euro all'olandese.

Sono quindi finiti i collegamenti fra l'entourage del giocatore e la Roma in una vicenda che ricorda molto quella fra Palestra e Inter con l'unica differenza che Summerville non aveva mai detto ai giallorossi "voglio venire solo da voi. Quindi or che succede? Sicuramente si può dire che la Roma ha bucato un altro obiettivo e le cose potrebbero anche peggiorare, visto che l'Aston Villa è uscito allo scoperto per Garnacho. Insomma 3 erano i nomi su cui si erano concentrati a Roma e tutti e 3 sono saltati. Ora quindi, bisogna ripartire e anche in fretta, perché siamo quasi a fine luglio".

Juventus e Inter, Pedullà fa il punto

Su Juve e Inter poi Pedullà ha detto: "Il vero problema della società bianconera è che finora solo arrivate solo proposte di prestiti.

Per tutti o quasi tutti vale questa storia: Miretti lo vorrebbero a titolo temporaneo, cosi come Cabal, Openda, Zhegrova o Di Gregorio. Forse Joao Mario può essere una soluzione diversa, con la Fiorentina che potrebbe investire per il suo cartellino. Molto però dipenderà dalla cessione di Fortini. Consiglio poi di tenere sotto controllo la situazione del "Cuti" Romero, che all'Inter ha aperto. Una bella notizia per i nerazzurri, ai quali piacerebbe davvero acquistare l'argentino. Ora però c'é una fase di standby, perché Marotta e soci stanno valutando la fattibilità concreta dell'affare. Su Spence non ho novità mentre su Belghali confermo che si potrebbe potenzialmente accendere una sfida fra Inter e Roma".

Kean, Pedullà: 'Non ho tracce del Como'

Il giornalista ha concluso: "Non ho tracce del gradimento del Como su Moise Kean e non mi risulta che abbiano la minima intenzione di proporre almeno 40 milioni di euro per l'attaccante. Quindi la Fiorentina dovrebbe chiedere lumi al procuratore, che pare abbia preso un'iniziativa personale magari per dare risalto alla situazione del suo assistito. Posso garantire comunque che a Como ora sono concentrati sul difensore, quindi su Chalobah".