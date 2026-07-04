Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Confermo il sondaggio fatto dalla Juventus per Suzuki ma aggiungo che il Parma ha chiesto tanto per il portiere nipponico, 30 milioni di euro. Una cifra che dalla Premier League si sarebbero già detti disposti a versare nelle casse della società emiliana per l'estremo difensore. In prima linea ci sarebbero Leeds e Aston Villa, che però deve prima risolvere la vicenda legata al Dibu Martinez. Per la Juventus resta poi sempre un'opzione Guglielmo Vicario: con il portiere italiano sarebbe stata trovata anche una quadra per l'ingaggio, da circa 4 milioni di euro a stagione, mentre con il Tottenham i dialoghi potrebbero essere più ampli e non escludo che si cercherà di fare una trattativa basata sul prestito e successivo diritto di riscatto.

Questo perché il calciatore vuole andare via da Londra, perché il Tottenham ha fatto altre scelte e perché l'operazione potrebbe concludersi per una somma inferiore ai 20 milioni".

Roma, Pedullà: 'I giallorossi andranno fino in fondo per Greenwood ma occhio all'Atletico Madrid'

Pedullà, riferendosi poi alla Roma, ha usato un gioco di parole per introdurre uno dei temi più caldi in queste settimane a Trigoria: "Per la Roma è luce Green-Wood. La società giallorossa ci proverà per l'inglese fino alla fine e quello che posso aggiungere è che il club capitolino avrà una fase operativa molto importante da lunedì a mercoledì prossimo. I Friedkin potranno contare sul si del calciatore, anche se sul tavolo c'é un'offerta economica inferiore al ragazzo rispetto a quella del Fenerbahce.

Attenzione però al pericolo sempre dietro l'angolo, perché se hai le carte vincenti in mano e qualcuno te le sfila, allora rischi di andare incontro a una delusione. In questo caso la minaccia proviene dalla Spagna e nel dettaglio dall'Atletico Madrid, che se riuscisse a vendere uno fra Sorloth e Alvarez, avrebbe la liquidità per anticipare i giallorossi. Quindi la Roma ora deve accelerare".

Milan, Napoli e Fiorentina: Pedullà fa il punto della situazione

Il giornalista, parlando poi del Milan, ha detto: "Su Modric ci sono in atto riflessioni importanti e forse il suo desiderio è quello di continuare, anche se il calciatore deve scogliere le riserve. Si respira ottimismo in tal senso ma bisogna aspettare, perché parliamo di un campionissimo che deve prendere una decisione.

Molto attiva intanto è la Fiorentina, che ha praticamente chiuso per Koleosho per 10 milioni di euro e non sta chiudendo per Thorstvedt solo perché ci sono i mondiali in corso. Il Napoli invece tornerà in pista sul mercato in entrata quando riuscirà a risolvere dei casi complicati in uscita. Mi riferisco nello specifico a quelli di Lucca, Noa Lang e Lukaku. Credo che questa fase i partenopei sia embrionale e non sto dando troppe notizie sulla società campana proprio perché Manna dovrà prima fare spazio in rosa".