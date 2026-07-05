Il giornalista Alfredo Pedullà ha dedicato un video su YouTube al calciomercato e iniziando dalla Juventus, ha parlato delle possibili cessioni in casa bianconera: "A Torino ci sono delle necessità imprescindibili, come quella della cessione di Federico Gatti. Lo stopper, malgrado abbia rinnovato, è in uscita ma se mi chiedete per dove, non saprei ancora darvi una destinazione precisa. Perché in Premier League non sono arrivate proposte, mentre a Napoli potrebbe anche essere un nome ma Manna dovrà prima cedere. Anche Cambiaso dovrà probabilmente cambiare aria, perché forse si è parlato troppo di una sua cessione e ora le parti sembrano un po' distanti.

A centrocampo non ho notizie su Thuram, perché il mediano francese non parte per meno di 45 milioni più 7 di bonus per un totale di 52/53. Se invece arrivasse un'offerta per Koopmeiners sarebbe ben accetta cosi come per Miretti, che evidentemente è valutato meno di quanto pensano alla Continassa".

Napoli, Pedullà: 'ADL ora vuole fare cassa e poi prendere giocatori'

Sempre restando in tema cessioni, Pedullà si è poi spostato in casa Napoli: "Fare uscire Milinkovic-Savic è diventato una necessità ma non sarà semplice: perché il portiere è stato una richiesta specifica di Antonio Conte, che l'ha voluto a tutti i costi, facendo spendere al club 20 milioni di euro. Ora però quella cifra non te la ridaranno indietro e Manna dovrà decidere se girarlo in prestito in Premier o per meno soldi al Besiktas.

Poi dovranno cedere un difensore, perché fra Rafa Marin, Rahmani, Beukema e Buongiorno parliamo di un reparto davvero troppo nutrito, senza pensare a i casi Anguissa e Lukaku. Insomma De Laurentiis prima di accendere il mercato in entrata vorrà fare cassa".

Inter, Pedullà: 'I nerazzurri non si devono far prendere alla gola per Khalaili'

Pedullà ha infine chiosato sull'Inter e sulla questione Khalaili: "Bisogna che l'Inter risponda a quanto accaduto recentemente e mi riferisco ai due di picche che Ausilio ha citato. Adesso quale è il rischio per Khalaili? Che ti possano prendere per la gola, visto che l'Union SG ha visto che la società nerazzurra era disposta a mettere sul piatto 50 milioni per Palestra. Ecco perché i 25 richiesti dalla società belga per l'israeliano potrebbero improvvisamente diventare 28".