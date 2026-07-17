Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato interamente al calciomercato: "L'ingaggio che la Juventus ha garantito a Celik non è un ingaggio da riserva, da comprimario o da seconda scelta. Ho sentito Spalletti essere legittimamente molto contento dell'arrivo del turco, al quale verranno garantiti circa 4 milioni di euro rispetto ai 3 che gli avrebbe dato la Roma. Questo significa dal mio punto di vista che l'ex giallorosso sarà un titolare e con questo non voglio di certo dire che Kalulu verrà ceduto. Insomma, c'é grande considerazione alla Continassa per Celik, che io considero uno schiaffo dato da Massara alla Roma e a Gasperini, con i quali il dirigente non ha chiuso il rapporto in grande amicizia.

Passando all'attacco, sono convinto che la trattativa per Pellegrino sia caldissima, perché le parti parlano da giorni e perché Carnevali vuole regalare a Spalletti un centravanti diverso dal primo obiettivo, che resta sempre Kolo Muani. MI aspetto quindi un'operazione magari basata sul prestito oneroso per una cifra vicina ai 5 milioni".

Inter, Pedullà: 'Con Stones e Romero i nerazzurri farebbero un salto di qualità dietro'

Sull'Inter poi Pedullà ha detto: "Romero è un nome di cui sto parlando da qualche giorno e lo considero un grande difensore. Cosa deve accadere per rendere possibile l'operazione con i nerazzurri? Intanto deve scendere il prezzo da quei 50 milioni di euro che sta chiedendo il Tottenham e poi Marotta dovrebbe trovare la formula giusta per riportarlo in Italia, dove so che lui giocherebbe di nuovo volentieri pur avendo altre proposte dall'estero.

Detto questo, se l'Inter riesce a fare la coppia Romero e Jones fa un salto di qualità enorme".

Napoli, Fiorentina, Bologna e Lazio: Pedullà fa il punto

Infine Pedullà ha detto: "Il Napoli ha dovuto assistere a una brutta notizia, quella legata a Buongiorno. Il club partenopeo dovrà inoltre valutare anche il futuro di Rafa Marin, quindi ora Manna dovrà capire se dover intervenire per potenziare la difesa o se aspettare le uscite. La Fiorentina sta continuando a lavorare su Oulai, che sarebbe un grande colpo, ma mi dispiace che questa trattativa sia stata pubblicizzata male. Perché nei primi giorni di luglio dal club viola è arrivata una smentita totale per il calciatore e invece credo che sarebbe bastato usare una terminologia differente, anche per rispetto di coloro che si occupano di queste cose.

Intanto il Bologna ha offerto 16 milioni di euro per Puerta, centrocampista del Racing e questo mi fa pensare che quel buongustaio di Sartori abbia annusato l'affare. La Lazio intanto continua a inseguire Sergi Dominguez ma bisogna aspettare che sia più chiara la formula che possa soddisfare la Dinamo di Zagabria e le richieste del ragazzo. Il tutto ovviamente dovrà incastrarsi nelle dinamiche del mercato dei biancocelesti, che dovrà essere a 0".