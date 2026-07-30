Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato esclusivamente al calciomercato e iniziando dalla Juventus ha detto: "Franck Kessié ha detto di si alla vecchia signora e la sta aspettando, bisognerà però capire fino a quando l'ex Milan avrà la volontà di attendere. Più passa il tempo e lui resiste e più si capisce che ha davvero voglia di tornare a giocare in Italia. Va anche detto però che in questo periodo di mercato le cose possono cambiare in qualsiasi momento e quindi anche la Juventus, traccheggiando, si espone a rischi.

Poi c'é il tema Lucumi, sul quale la Juve ha preso tempo e questa vicenda va avanti da ormai 48 ore fa. Se alla Continassa volessero, prenderebbero lo stopper colombiano in 5 minuti, ma se non lo fanno evidentemente è perché hanno altre idee in testa. Magari stanno pensano di spendere in altri ruoli e se vanno sul portiere e prendono Suzuki, lo potrebbero portare a Torino anche domani. Questo perché il calciatore giapponese, che ha anche offerte dal PSG, a Torino ci andrebbe di corsa e questo perché li gli garantirebbero un posto da titolare".

Inter, Pedullà: 'Romero? Non è cambiato niente ma a certe cifre non si può'

Sul tema Inter poi Pedullà ha detto: "Dopo Stones la società nerazzurra continua a lavora per Romero, con il quale non è cambiato sostanzialmente nulla.

Se il calciatore volesse ridursi l'ingaggi extra large che percepisce al Tottenham, alla Pinetina sarebbero ancora nelle condizioni di prenderlo. Il club lombardo non può sforare troppo nel monte ingaggi, nel momento in cui sei disposto a dare 40 milioni di euro al Tottenham e soprattutto se rischi di stravolgere degli equilibri di spogliatoio. Teniamo ancora una finestra aperta sulla vicenda, considerando anche che la società sta facendo cassa con alcune uscite".

Roma e Lazio, Pedullà fa il punto

Infine sulle romane Pedullà ha detto: "Ivanovic è un nome che gode del gradimento totale a Formello. Il croato metterebbe tutti d'accordo nel club biancoceleste ma bisogna dire che sul ragazzo c'é concorrenza di altre squadre.

Resta un passaggio che potrebbe divenire fondamentale, ovvero la volontà del centravanti. Ivanovic infatti vuole essere un titolare e non una comparsa come sarebbe da altre parti. Vediamo se la Lazio riuscirà a battere su questo tasto per convincerlo. Dall'altra parte del Tevere invece vedo un vero e proprio depistaggio per quello che sarà il nome dell'esterno di sinistra che vogliono fare. Ezzazouli per me non è mai stata una pista concreta e credo che il profilo che resta ancora il principale indiziato è quello di Nusa".