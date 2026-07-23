Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di calciomercato su Youtube e iniziando dalla Juventus ha detto: "E' stata riportata nelle scorse ore la frase detta da Spalletti ai giocatori della Juventus e credo che sia uno sfogo figlio della voglia del toscano di avere una squadra pronta. Evidentemente il ritardo accumulato finora dal club non dipende dagli attuali dirigenti e proprio per questo l'allenatore sopporta quello che sta accadendo. Alla Continassa c'é un clima diverso, non ostile come prima era con Comolli e quindi se c'é da chiudere un occhio Spalletti lo fa, sempre in attesa che gli costruiscano una formazione competitiva.

In merito a questo penso che la storia del portiere durerà per le prossime 72 ore, poi verrà messo un punto. Lucumi resta un obiettivo per la difesa, ma possono venire fuori anche altri nomi, mentre su Pellegrino bisogna registrare una cosa: il centravanti argentino sta aspettando soltanto la Juventus. Quindi da parte dei bianconeri è il momento di stringere, al netto delle cessioni che poi dovranno essere fatte"

Roma, Pedullà: 'Ora Nusa è il primo nome dei giallorossi'

Il giornalista ha proseguito: "La Roma dovrà fare di necessità virtù, specie dopo la vicenda Summerville. Dalle scorse ore comunque il nome di Nusa è balzato in cima alla lista dei desideri dei giallorossi. E' un profilo che ho segnalato già da diverse settimane e ora mi aspetto che a Trigoria accelerino.

Parliamo di un calciatore con il quale ci sono stati già dei contatti e dal valore vicino ai 50 milioni di euro, quindi penso che D'Amico dovrà presentare un'offerta concreta, magari anche con qualche milioncino in più, proprio per evitare che la concorrenza si inserisca. L'alternativa a Nusa per la fascia resta El Mala, classe 2006 che ha fatto molto bene in Bundesliga".

Napoli e Atalanta, Pedullà fa il punto

Su Napoli e Atalanta infine Pedullà ha detto: "Dal Napoli, un po' come per la Roma, ora mi aspetto un cambio di marcia. Ci saranno dei summit ma adesso bisogna accelerare. In ogni caso credo che sia scattato il countdown per Lukaku, al netto di quelli che dicevano che Allegri avesse una passione per lui.

Se arrivasse un'offerta per centravanti belga la prenderanno in considerazione, perché sarebbe assurdo perderlo a parametro 0 il prossimo anno. Alajbegovic? Molti mi chiedono perché l'Atalanta non abbia affondato sul bosniaco. A Bergamo lo considerano un profilo ideale, specie per il gioco di Sarri ma non una priorità, specie al prezzo che sta chiedendo il Leverkusen. Occhio perché il calciatore è stato proposto anche alla Fiorentina e in Europa ci sono delle società che lo osservano".