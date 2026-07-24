Il mercato degli attaccanti continua a intrecciare i destini delle principali società di Serie A. La Juventus resta al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti, ma le difficoltà economiche e la necessità di sbloccare alcune cessioni rischiano di rallentare anche le operazioni considerate prioritarie. Una situazione che potrebbe favorire l'inserimento di Roma e Fiorentina su Mateo Pellegrino, mentre il possibile addio di Rafael Leao al Milan potrebbe dare vita a un effetto domino destinato a coinvolgere anche Moise Kean e lo stesso club viola.

Pellegrino aspetta la Juventus, ma Roma e Fiorentina osservano con attenzione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Mateo Pellegrino avrebbe messo la Juventus in cima alla lista delle destinazioni gradite per questa estate. Il centravanti argentino del Parma vedrebbe infatti nel club bianconero l'approdo ideale per proseguire il proprio percorso di crescita e confrontarsi con un palcoscenico di primo livello.

Il tempo, però, potrebbe diventare il principale nemico della Juventus. La dirigenza guidata da Giovanni Carnevali continua infatti a fare i conti con un mercato condizionato dalla difficoltà nel piazzare gli esuberi e dalla necessità di reperire nuove risorse economiche prima di affondare i colpi in entrata.

Una situazione che rischia di allungare i tempi della trattativa.

Pellegrino, dal canto suo, non sembrerebbe intenzionato ad attendere troppo a lungo. Per questo motivo potrebbero presto inserirsi altri club italiani. Tra questi ci sarebbe soprattutto la Roma, alla ricerca di un vice Donyell Malen da inserire nella rosa di Gian Piero Gasperini. Per caratteristiche tecniche, età e valutazione, stimata intorno ai 25 milioni di euro, l'attaccante argentino rappresenterebbe un profilo perfettamente in linea con le esigenze giallorosse. Sullo sfondo resta vigile anche la Fiorentina, pronta a cogliere eventuali opportunità.

Leao può sbloccare Kean e l'assalto viola a Pellegrino

Proprio la Fiorentina potrebbe diventare protagonista di un interessante effetto domino destinato a coinvolgere anche il Milan.

Il futuro di Rafael Leao continua infatti a essere uno dei temi più caldi del mercato rossonero e un'eventuale cessione del portoghese garantirebbe al club le risorse necessarie per tornare con decisione su Moise Kean.

Secondo le indicazioni dei principali bookmaker, il trasferimento dell'attaccante italiano in rossonero viene attualmente quotato a 15, uno scenario che, pur non essendo il più probabile, resta possibile qualora il Milan dovesse monetizzare dalla partenza dell'esterno lusitano.

L'eventuale addio di Kean darebbe alla Fiorentina un'importante disponibilità economica da reinvestire sul mercato. A quel punto il club viola potrebbe affondare con decisione proprio per Mateo Pellegrino, trasformando il giovane attaccante del Parma nell'erede designato dell'ex Juventus.