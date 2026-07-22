L'attaccante del Manchester City e nazionale inglese, Phil Foden, ha siglato un prolungamento di contratto quadriennale che lo legherà al club fino al 2030, con un'opzione per un ulteriore anno. L'annuncio è giunto dalla società, che ha ufficializzato l'accordo con un anno di anticipo sulla scadenza. Il ventiseienne, cresciuto nel settore giovanile dei Citizens, ha affrontato una stagione difficile, segnata da infortuni, calo di forma e l'esclusione dalla rosa dell'Inghilterra per l'ultimo Mondiale. Nonostante le avversità, Foden vanta 110 gol in 369 presenze con la maglia del City ed è tra i giocatori più titolati nella storia del club, con sei Premier League, una Champions League, due FA Cup e cinque Coppe di Lega.

Un primato condiviso con Bernardo Silva e John Stones, entrambi trasferitisi in estate.

Un nuovo ciclo con Enzo Maresca

Il rinnovo di Foden si inserisce in un momento di transizione per il Manchester City, che ha visto l'addio di Pep Guardiola a giugno. Il tecnico spagnolo, artefice della storica stagione del triplete nel 2023, è stato sostituito da Enzo Maresca, già suo assistente in quell'annata. L'attaccante inglese ha espresso entusiasmo per il ritorno dell'allenatore italiano, dichiarando: “La sua attenzione ai dettagli e il suo stile di gioco basato sul possesso palla si adattano perfettamente al mio stile”.

Nella parte finale della scorsa stagione, Foden aveva trovato meno spazio, partendo titolare in sole sette delle ultime ventisei partite sotto la guida di Guardiola.

Il nuovo ciclo tecnico rappresenta, dunque, una chiara opportunità di rilancio per il giocatore, che mira a riconquistare un ruolo da protagonista sia in Premier League che nelle competizioni internazionali.

Il futuro del Manchester City

Il Manchester City si appresta ad affrontare una nuova era sotto la guida di Enzo Maresca. Il club ha già avviato un processo di rinnovamento della rosa, come testimoniato dall'acquisto dell'inglese Elliot Anderson dal Nottingham Forest. Foden, riconosciuto come uno dei migliori talenti della sua generazione nel calcio inglese, ha ribadito il suo orgoglio nel vestire la maglia dei Citizens e la sua volontà di contribuire ai futuri successi della squadra. Il direttore sportivo Hugo Viana ha sottolineato che “lo sviluppo di Foden è ancora in corso e il club non vede l'ora di seguirne la crescita nei prossimi anni”.