La nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale italiana è imminente, ma la scelta divide il Paese. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la Federazione ha intensificato i contatti con Pirlo, che deve ancora sciogliere i suoi impegni contrattuali. Il consiglio federale di martedì prossimo potrebbe essere la scadenza per l'annuncio.

La decisione di puntare su Pirlo, voluta dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo, suscita reazioni contrastanti. L'opposizione è forte sui social, ma perplessità emergono anche da media e politica, spesso per questioni extra-campo.

Fa discutere il ruolo di Pirlo come ambasciatore di Fonbet, agenzia di scommesse russa; il deputato Benedetto Della Vedova ne auspica l'abbandono. La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha definito la scelta di Pirlo "un grave errore", estendendo la critica alla Figc.

Le voci dal mondo politico e sportivo

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso preoccupazione: "Pirlo è stato un grande campione, ma come allenatore è un salto nel buio. Non mi aspettavo Ancelotti né Guardiola, ma questa è la loro bella copia: sempre un salto nel buio". Il deputato Antonino Iaria ha criticato l’intervento di La Russa, chiedendosi "a che titolo" la seconda carica dello Stato intervenga "a gamba tesa".

Più cauto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che si augura risultati e attende di sapere "se questa sarà stata una scommessa o una scelta lungimirante". Abodi ha anche espresso la sensazione di molti sull'illusione Guardiola, notando come "lui e Pirlo sembrano alternative tanto distanti".

Non mancano voci a favore di Pirlo. Massimo Oddo, ex difensore del Milan e della nazionale, ha dichiarato: "Su Andrea ci sono dei preconcetti, è bravo e può fare bene. Mi dà fastidio quando si dice che non ha una grande carriera da allenatore: alla Juve ha vinto due competizioni ed è arrivato in Champions, in Turchia ha portato una neopromossa al settimo posto, poi ha vinto il campionato l’anno scorso".

Oddo ritiene che lui e Maldini siano le persone giuste per riportare l’Italia al Mondiale. Anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, invita ad avere fiducia nei vertici federali, pur non giudicando la scelta di Pirlo, ma sottolineando: "Non potrei mai dire di no a una chiamata".

Il progetto tecnico e le motivazioni della scelta

La decisione di puntare su Pirlo è stata dettata da precise motivazioni tecniche e progettuali di Maldini e Leonardo. Il rapporto personale con Pirlo, la sua visione di calcio propositivo (possesso palla, costruzione dal basso, tecnica) e la sua maggiore disponibilità economica rispetto a nomi come Mancini o Conte sono stati elementi determinanti. Pirlo rappresenta un profilo giovane e innovativo, ideale per un progetto di rinnovamento a lungo termine, a differenza di alternative più tradizionali come l'ex CT Roberto Mancini – vincitore dell'Europeo 2021 – e Antonio Conte.

Il recente successo di Pirlo con l'Fc United di Dubai, dove ha conquistato il campionato di Serie B e la promozione, è visto come un segnale positivo per il futuro della nazionale, che non ha partecipato alle ultime tre edizioni dei Mondiali.

La tifoseria e i vertici sportivi rimangono divisi, tra chi vede in Pirlo una scommessa potenzialmente rischiosa e chi crede possa riportare l’Italia ai vertici internazionali.