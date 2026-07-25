La possibile nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio sta generando un acceso dibattito. Al centro delle discussioni vi è il suo ruolo di ambasciatore per Fonbet, il principale provider russo di scommesse sportive. Il legame dell'ex centrocampista con il marchio, evidenziato anche da un post sul suo profilo Instagram, solleva questioni di opportunità, specialmente per le sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia per il conflitto in Ucraina.

La vicenda ha suscitato immediate reazioni politiche. Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha espresso forti perplessità sulla scelta della FIGC, sostenendo che il calcio italiano avrebbe necessitato di una "rivoluzione culturale, etica e gestionale" anziché la direzione intrapresa con Pirlo.

Picierno ha criticato la decisione di Pirlo di prestare il proprio prestigio a un'operazione di "normalizzazione del regime di Putin", attraverso iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino. Ha definito l'atto un "grave errore" e la scelta della FIGC "ancora di più", parlando di un "piano Z del calcio italiano" in contrasto con la posizione dell'Italia a fianco dell'Ucraina.

Il dibattito politico e le altre voci critiche

Anche Benedetto Della Vedova, ex segretario di +Europa, ha espresso i suoi dubbi. Pur augurando il meglio a Pirlo e alla Nazionale, ha definito "incomprensibile e sbagliata" la scelta di Pirlo di diventare ambasciatore di Fonbet, la principale agenzia di scommesse russa.

Della Vedova ha sottolineato che, sebbene il settore delle scommesse non sia colpito dalle sanzioni europee, un "personaggio pubblico della levatura di Andrea Pirlo" dovrebbe riflettere sul "significato pubblico di scelte private e di affari". Ha auspicato che il nuovo CT possa "rescindere il contratto con Fonbet", considerando la posizione italiana verso la Russia, e ha concluso che solo con la fine dell'invasione dell'Ucraina si potrà parlare di Russia in termini diversi.

Contesto normativo e implicazioni etiche

Oltre alle implicazioni geopolitiche, il "caso Pirlo" riaccende il dibattito sull'opportunità della pubblicità delle scommesse nello sport italiano, vietata dalla normativa. Il ruolo di testimonial per un marchio di scommesse, in particolare russo, è considerato delicato in un momento in cui la Russia è esclusa dalle competizioni internazionali a seguito del conflitto in Ucraina.

I recenti scandali nel settore delle scommesse hanno inoltre accresciuto la sensibilità sul tema, suggerendo un approccio più rigoroso da parte delle istituzioni sportive e dei protagonisti del calcio nazionale.