Andrea Pirlo, candidato alla guida tecnica della Nazionale italiana, ha interrotto il silenzio dopo giorni di accese discussioni pubbliche. Al centro delle polemiche, la sua collaborazione con Fonbet, un provider russo di scommesse sportive. L'ex calciatore e attuale allenatore ha scelto il proprio profilo Instagram per chiarire la sua posizione, rimarcando con forza come l'accordo sia di natura esclusivamente commerciale e sportiva, privo di qualsiasi connotazione politica.

"Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana", ha dichiarato Pirlo.

"Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti". L'allenatore ha specificato che la collaborazione professionale con la società russa è nata durante il suo periodo lavorativo negli Emirati Arabi Uniti. "Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono", ha fermamente ribadito.

Il sostegno di Maldini e Leonardo e le implicazioni

Nel suo messaggio, Pirlo ha voluto esprimere gratitudine a Paolo Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia dimostrate. "Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano", ha affermato, riferendosi al direttore tecnico del Club Italia e al suo advisor, figure chiave impegnate, insieme al presidente federale Giovanni Malagò, nella ricerca del nuovo commissario tecnico.

L'ex campione del mondo ha manifestato rammarico per la rapidità con cui una scelta di carattere sportivo sia stata trascinata in un confronto pubblico, finendo per attribuirgli intenzioni e significati che non gli appartengono. "L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre", ha concluso con enfasi.

La vicenda ha avuto risonanza anche a livello internazionale, dove è stata evidenziata la natura puramente commerciale e sportiva dell'intesa tra Pirlo e Fonbet, avviata durante la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti. Le figure di Paolo Maldini e Leonardo sono state indicate come sostenitori della candidatura di Pirlo per la panchina azzurra.

Si ipotizza che, qualora la nomina di Andrea Pirlo non dovesse concretizzarsi, Maldini potrebbe considerare di lasciare il suo incarico all'interno della Federazione, a pochi giorni dalla sua recente nomina.