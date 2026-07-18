Il futuro di Mauricio Pochettino alla guida della nazionale statunitense sarà deciso la prossima settimana. L'attuale commissario tecnico, al centro di trattative per un possibile rinnovo contrattuale che lo legherebbe agli Stati Uniti fino al 2030, ha confermato di aver ricevuto un'offerta ufficiale dalla federazione americana per proseguire il suo incarico. "Stiamo valutando. Mi hanno fatto un'offerta per proseguire. La prossima settimana prenderemo una decisione", ha dichiarato Pochettino in una recente intervista radiofonica, lasciando intendere l'imminenza di una svolta.

La situazione rimane dunque in sospeso, con grande attesa da parte della federazione e dei tifosi statunitensi per la risposta del tecnico argentino. La decisione giunge dopo l'eliminazione della squadra dal Mondiale agli ottavi di finale, avvenuta per mano del Belgio. Pochettino, che ha guidato la nazionale durante l'intera campagna mondiale, aveva precedentemente sottolineato la necessità di un periodo di "riposo e riflessione" prima di poter assumere una scelta definitiva riguardo al suo percorso professionale.

Le trattative per il rinnovo e il contesto attuale

Già prima dell'inizio del prestigioso torneo mondiale, erano emersi segnali di un possibile prolungamento della collaborazione. Sia Pochettino che il CEO della federazione statunitense, JT Batson, avevano infatti confermato l'esistenza di colloqui preliminari volti a estendere il rapporto oltre la scadenza del 2026.

Le discussioni, che avevano incluso anche un incontro durante una cena a New York, erano state volutamente sospese per permettere al tecnico di concentrarsi pienamente sulla competizione. Dopo l'uscita dal Mondiale, Pochettino aveva ribadito la sua intenzione di prendersi del tempo per valutare attentamente ogni opzione.

Questa settimana, interpellato da una stazione radiofonica spagnola, l'allenatore ha nuovamente confermato che la decisione finale sarà presa a breve, entro i prossimi sette giorni. La federazione americana, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso e ha ribadito l'importanza strategica di una pianificazione a lungo termine per mantenere e migliorare la competitività della nazionale ai massimi livelli internazionali.

Prospettive per il calcio statunitense

Il CEO JT Batson ha fornito ulteriori dettagli sulla visione della federazione, evidenziando un impegno a 360 gradi che va oltre la sola guida tecnica della nazionale maggiore. Batson ha sottolineato l'importanza di una serie di discussioni strategiche che includono anche il settore giovanile e la formazione degli allenatori. "Il nostro obiettivo primario è posizionarci nelle migliori condizioni possibili per competere ai massimi livelli globali", ha affermato Batson. "Le prestazioni della squadra senior sono cruciali, così come lo sviluppo dei giovani talenti e la formazione continua degli allenatori. Vogliamo essere come Argentina o Spagna, capaci di competere in una finale mondiale".

Con la conclusione del Mondiale, l'attenzione della nazionale statunitense si sposta ora sulle prossime sfide internazionali, che riprenderanno ufficialmente nella finestra di settembre. La scelta di Mauricio Pochettino sarà, senza dubbio, un fattore determinante non solo per il futuro immediato della squadra, ma anche per la programmazione a lungo termine e le ambizioni del calcio americano sulla scena globale.