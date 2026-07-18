La Roma e Bryan Cristante continueranno il loro percorso calcistico insieme. Il club giallorosso ha ufficializzato il rinnovo del contratto del suo prezioso centrocampista, un accordo che lo legherà alla società capitolina fino al 2028. L'annuncio, giunto tramite un comunicato ufficiale, conferma la reciproca volontà di proseguire una collaborazione proficua e duratura, iniziata nell'estate del 2018.

Fin dal suo arrivo nella Capitale, Cristante ha saputo imporsi con determinazione e costanza, diventando rapidamente uno dei punti fermi e più affidabili della formazione giallorossa.

La sua dedizione e le sue prestazioni lo hanno portato a collezionare ben 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe con la maglia della Roma. Questi numeri significativi gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con il maggior numero di presenze nella storia del club, un traguardo che sottolinea la sua importanza strategica e la fiducia riposta in lui dalla società.

Un pilastro fondamentale per il progetto giallorosso

Il rinnovo di Cristante rappresenta un segnale inequivocabile di continuità e stabilità per la Roma. La dirigenza giallorossa punta a mantenere intatta l’ossatura della squadra, consolidando il progetto tecnico e costruendo basi solide per il futuro. La scelta di prolungare il contratto di uno dei giocatori più rappresentativi e costanti della rosa evidenzia la volontà di garantire una leadership esperta e una presenza costante in campo.

La sua figura si è affermata come un vero e proprio pilastro insostituibile, le cui prestazioni e la cui esperienza sono considerate risorse preziose e imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi del club.

La strategia di mercato per blindare i protagonisti

Il prolungamento del contratto di Bryan Cristante si inserisce in una strategia più ampia adottata dalla Roma, che nelle ultime settimane ha lavorato intensamente per blindare altri protagonisti chiave della rosa. Dopo aver definito il rinnovo di Paulo Dybala, il club giallorosso è ora impegnato a formalizzare anche l'accordo con Gianluca Mancini, il quale dovrebbe estendere il proprio legame con la società fino al 2029. L’obiettivo dichiarato di questa politica di mercato è quello di garantire stabilità e continuità al progetto tecnico, confermando i giocatori chiave e rafforzando la competitività della squadra in vista delle prossime stagioni. Questa serie di rinnovi mira a cementare il gruppo e a fornire al tecnico una base solida su cui costruire successi futuri.