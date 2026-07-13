Paulo Dybala ha ufficialmente prolungato il suo contratto con la Roma, legandosi al club giallorosso per un'ulteriore stagione. L'accordo estende la sua permanenza nella Capitale fino al 30 giugno 2027, come annunciato dalla società attraverso una nota ufficiale. Questo rinnovo sottolinea l'importanza dell'attaccante argentino, che sin dal suo arrivo nell'estate del 2022 ha saputo conquistare la tifoseria e affermarsi come figura centrale della squadra.

Il club ha espresso grande soddisfazione per l'intesa raggiunta. "L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027", si legge nel comunicato.

La società ha evidenziato come Dybala, fin dal suo approdo nella Capitale, abbia "saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria", diventando rapidamente un pilastro tecnico e un leader sia in campo che fuori. La sua carriera in giallorosso conta finora 139 presenze e 45 gol, numeri che lo rendono uno dei calciatori più incisivi della rosa.

Il ruolo di Dybala nella Roma

Conosciuto anche come "La Joya", Dybala si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della Roma. Il suo contributo non si limita agli aspetti tecnici, ma si estende alla leadership e alla capacità di ispirare la squadra. L'impatto del giocatore è stato immediato e profondo, come rimarcato dal club stesso, che ha riconosciuto come l'argentino abbia "acceso l'entusiasmo della tifoseria" e sia diventato un punto di riferimento essenziale.

Le sue 139 presenze e i 45 gol testimoniano la sua costante incisività e il suo status di giocatore chiave per il progetto giallorosso.

Un segnale per il futuro del club

Il prolungamento del contratto di Dybala rappresenta un segnale strategico significativo per la Roma. La decisione di estendere l'accordo fino al 2027 conferma la volontà del club di costruire e consolidare il proprio progetto tecnico attorno a figure di spicco come l'attaccante argentino. Questa mossa riflette la piena fiducia della società in un giocatore che ha saputo guadagnarsi l'apprezzamento di compagni, staff tecnico e, soprattutto, dei tifosi. La storia tra la Roma e "La Joya" è destinata a proseguire, con "molte altre pagine ancora da scrivere", come sottolineato dal club, che conclude con l'auspicio: "Avanti insieme, Paulo!".