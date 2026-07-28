Le strategie di mercato di Roma, Inter e Juventus potrebbero incrociarsi nuovamente nelle prossime settimane. Il nome di Davide Frattesi continua infatti a essere uno dei più chiacchierati in vista del finale della sessione estiva, con i giallorossi pronti a tornare alla carica in caso di una cessione importante e i bianconeri che restano alla finestra, pur dovendo prima alleggerire il proprio centrocampo. Intanto, dall'ambiente juventino, arrivano anche le riflessioni di Alessio Tacchinardi, convinto che la priorità della squadra di Luciano Spalletti sia proprio l'acquisto di un centrocampista capace di fare la differenza.

Frattesi resta sullo sfondo: la Roma ci pensa, la Juventus aspetta le cessioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Davide Frattesi continua a rappresentare una pista concreta per la Roma. Il centrocampista dell'Inter potrebbe tornare d'attualità soprattutto qualora Manu Koné dovesse lasciare la Capitale per trasferirsi in Premier League. Il francese sarebbe infatti valutato intorno ai 60 milioni di euro e, in caso di cessione, la società giallorossa potrebbe destinare circa la metà dell'incasso all'acquisto del centrocampista nerazzurro, cresciuto proprio nel settore giovanile romanista.

L'Inter, dal canto suo, non considererebbe Frattesi un elemento imprescindibile e potrebbe prendere in considerazione una sua partenza davanti a un'offerta ritenuta congrua.

Sul classe 1999, però, resta vigile anche la Juventus. I bianconeri apprezzano da tempo le qualità del centrocampista, ma prima di poter affondare il colpo dovranno necessariamente sfoltire una rosa ancora ricca di esuberi. Le possibili uscite di Arthur e Douglas Luiz rappresenterebbero infatti un passaggio fondamentale per liberare spazio sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo tecnico.

Tacchinardi indica la priorità: "Alla Juve serve un leader in mediana"

A rafforzare l'idea di un intervento importante a centrocampo sono arrivate anche le dichiarazioni dell'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, rilasciate a La Gazzetta dello Sport. L'ex giocatore ha spiegato quale, a suo giudizio, dovrebbe essere la principale esigenza della Juventus in questa fase del mercato.

"Penso che la qualità si possa cercare di lavorarla dalla trequarti in su. Ma in mezzo al campo alla Juve serve un leader, uno che quando la palla scotta la comanda e dà i tempi alla squadra".

Parole che riaprono inevitabilmente il dibattito sul ruolo di Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha spesso diviso la tifoseria: se da un lato gli viene riconosciuto spirito di sacrificio e continuità sotto il profilo dell'impegno, dall'altro una parte dell'ambiente continua a chiedere un regista capace di incidere maggiormente nella costruzione del gioco e nella gestione dei momenti più delicati della partita.