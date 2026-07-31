Le strategie di mercato delle big di Serie A continuano a svilupparsi tra ritorni suggestivi e obiettivi di alto profilo. La Roma starebbe valutando diversi esterni offensivi per completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e tra i nomi tornati d'attualità figurerebbe anche quello di Alexis Saelemaekers, già protagonista in giallorosso in passato nella Capitale. Parallelamente, la Juventus prosegue la ricerca del portiere destinato a guidare la squadra tra i pali, con Unai Simon che rappresenterebbe una delle piste più affascinanti ma anche tra le più complicate da percorrere.

Roma, Gasperini rivuole Saelemaekers: il Milan fissa il prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Tele Radio Stereo, la Roma starebbe monitorando numerosi profili per rinforzare le corsie esterne e, tra questi, sarebbe riemerso il nome di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga ha lasciato un buon ricordo durante il periodo trascorso in prestito nella Capitale e rappresenterebbe un giocatore particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini.

Il tecnico giallorosso vedrebbe infatti Saelemaekers come un autentico jolly tattico, capace di ricoprire più ruoli sulle fasce. Il belga potrebbe alternarsi con Wesley sulla corsia, giocando sia in posizione più avanzata sia da esterno a tutta fascia, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra.

Dal canto suo, il Milan non considererebbe il giocatore incedibile. L'addio di Massimiliano Allegri, uno dei principali estimatori del classe 1999, potrebbe facilitare una sua partenza, ma soltanto davanti a un'offerta vicina ai 20 milioni di euro.

Juventus, Unai Simon resta un sogno: operazione in salita

Anche alla Continassa continua la ricerca del nuovo numero uno. Tra i profili valutati dalla Juventus ci sarebbe Unai Simon, portiere dell'Athletic Bilbao e campione del mondo con la Spagna, considerato uno degli estremi difensori più affidabili del panorama europeo.

L'operazione, tuttavia, si presenta particolarmente complessa. Il club basco considera infatti il classe 1997 una pedina fondamentale del proprio progetto tecnico, tanto da aver rinnovato recentemente il suo contratto fino al 2029.

Una scelta che conferma la volontà dell'Athletic di blindare il proprio portiere e di scoraggiare eventuali pretendenti.

Anche nel caso in cui la società spagnola decidesse di aprire a una cessione, la richiesta economica non sarebbe inferiore ai 30 milioni di euro. Una valutazione importante che obbliga la Juventus a riflettere con attenzione, continuando nel frattempo a monitorare anche altre possibili alternative per affidare a Luciano Spalletti un portiere di assoluto livello in vista della nuova stagione.