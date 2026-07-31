Il giornalista Fabrizio Romano ha dedicato un video su YouTube al calciomercato e parlando della Juventus, ha detto:" Douglas Luiz segna in amichevole contro il Nizza, va a parlare con i giornalisti e dice "Io sono tornato qui per restare e voglio giocarmi le mie carte con la Juventus". Quindi il segnale da parte di Douglas c'è. Luciano Spalletti gli sta dando le sue opportunità, vediamo che succede, ma è certamente una possibile sorpresa per la Juve da tenere monitorata. Perché a volte le soluzioni si possono trovare quando cambia allenatore anche in casa".

Napoli, Romano: 'Todibo proposto ai partenopei ma Manna ha altre idee'

Romano ha proseguito: "È stato offerto al Napoli anche Jean-Clair Todibo nelle ultime settimane, ma il Napoli in questo momento ha i fari principalmente puntati su altri obiettivi. Uno di questi è Benoit Badiashile, considerato dal Chelsea in vendita e quindi Manna è assolutamente attento a questa situazione. Il Napoli ha parlato con gli agenti, sta trattando con il ragazzo che resta una concreta possibilità. L'altro nome principale per la difesa del Napoli resta quello di Federico Gatti, che faccio da maggio. E' un giocatore che il Napoli ha da tempo nei suoi pensieri, perché è sempre piaciuto al direttore Manna e ora piace anche ad Allegri, con il quale Gatti ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Quindi può rappresentare un'opportunità per la società partenopea, che dovrà fare delle scelte anche a livello di formula o di costi".

Roma e Read, Romano spiega la situazione dell'esterno del Feyenoord

Sulla Roma e sulla trattativa per l'esterno Read, Romano infine ha detto: "I dialoghi fra Roma e Feyenoord continuano, anche se fra le due si sta inserendo il Nottingham Forest, club inglese che ha già fatto sapere di essere presente sull'esterno qualora sfumasse l'operazione con i giallorossi. Il Feyenoord allo stato attuale delle cose non ha rifiutato la proposta da 25 milioni di euro messa sul piatto da D'Amico, bensì ha rilanciato, facendo una controproposta strutturata con base fissa e bonus. Read in tutto questo ha dato apertura alla Roma anche grazie al contatto avvenuto con Gasp, che ha parlato con il ragazzo".