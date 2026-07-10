L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha registrato un nuovo video su Youtube e parlando della Juventus ha detto: "Su Randal Kolo Muani continuano i movimenti in casa bianconera e la Juventus ha fatto sapere al PSG di essere pronta a rilanciare e a migliorare la sua ultima offerta. Quindi si andrà oltre ai 30 milioni di euro messi già sul banco da Carnevali e tutto tornerà nuovamente fra le mani della società transalpina. Perché a Parini sono aperti a cedere l'attaccante alla Juventus cosi come a qualsiasi altro club. Kolo Muani rispetta questa posizione ma il suo desiderio è uno solo, quello di tornare a Torino".

Sul Milan poi Romano ha aggiunto: "Leao e l'opzione Tottenham? Da quanto mi risulta il portoghese è stato effettivamente proposto ai londinesi che però non si sono scaldati. Quindi è un'operazione che non sta decollando, anche perché gli obiettivi degli Spurs per gli esterni sono diversi. Va sempre ricordato che per l'attaccante portoghese sono aperte le porte della Turchia e soprattutto della Saudi Pro League".

Roma, Romano: 'Garnacho piace ma non a titolo definitivo'

Sulla Roma poi il giornalista ha detto: "Garnacho è un calciatore considerato in vendita dal Chelsea ma gli inglesi pongono un paletto per l'uscita dell'argentino, la formula della cessione deve essere a titolo definitivo. C'é una squadra che effettivamente sta facendo delle valutazioni per il ragazzo, la Roma.

I giallorossi hanno parlato con gli agenti del calciatore e con il Chelsea ma quello che posso dire a Trigoria non c'é la voglia ne la possibilità di chiudere la trattativa. A livello di costi e di ingaggi parliamo di cifre molto importanti e quindi per ora la società capitolina ha detto di no. Però, quella che oggi è una richiesta di cessione a titolo definitivo domani può diventare un prestito con obbligo di riscatto e dopodomani può diventare un prestito con diritto. Quindi alle attuali condizioni non si fa niente, se invece dovessero cambiare quella fra Garnacho e Roma sarà una vicenda da seguire".

Inter e Torino, Romano fa il punto

Infine Romano ha parlato di Torino e Inter: "Il Torino ha formulato una prima proposta al Leicester per Ben Nelson respinta però al mittente.

Da quello che mi risulta il ragazzo ha chiesto di essere ceduto al club piemontese, soprattutto in ottica di un contratto che scadrà con le Foxes fra un anno. Quindi Cairo sta spingendo per arrivare al difensore classe 2004. Sempre in tema difensori vorrei fare chiarezza su Pavard: al di là degli indizi social, per l'Inter il calciatore è considerato in vendita. Si sta cercando la soluzione migliore per lui poi è chiaro che da qui fino al termine di agosto non si sarà trovata una soluzione, il calciatore avrà la possibilità di far cambiare idea a Marotta e Chivu. Lucumi? Non ho tracce di un possibile inserimento dei nerazzurri".