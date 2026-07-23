Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su Youtube e parlando di Napoli ha detto: "Manna ha confermato che Zambo Anguissa è un centrocampista ritenuto fondamentale per il gioco di Allegri. Bisognerà capire come risolveranno la situazione del solo anno di contratto rimasto ma il camerunense resterà dov'é. Al contrario invece, il futuro di Romelu Lukaku resta in bilico. Il ds ha detto che il club ha investito tanto su Hojlund e quindi nelle prossime settimane potrebbe accadere qualcosa con il belga. Per De Bruyne infine, Manna è rimasto imparziale, sottolineando come il centrocampista abbia un altro anno di contratto con un eventuale opzione.

Lo spunto più importante del direttore sportivo comunque credo che sia stato quello per Zeballos, per il quale è stata già inviata un'offerta da 10 milioni di euro. Quindi Manna ha fatto capire di avere le mani sul giocatore, con il quale ha un accordo già trovato".

Juventus, Romano: 'Il Lione spinge forte per Openda'

Sul tema Juventus poi Romano ha detto: "Ho detto sin dai primi giorni di giugno che per il club bianconero cedere David non è una priorità. Se infatti dovessero arrivare offerte interessanti alla Continassa ci potrebbero pensare altrimenti si continuerà insieme. Diverso invece è il discorso su Openda, per il quale il Lione sta spingendo forte. La società transalpina sta trattando direttamente con l'entourage del calciatore, che ha dato apertura totale per tornare in Francia.

Sull'attaccante ex Lipsia c'é anche un club inglese ma la pista che lo porterebbe in Ligue1 sarebbe quella favorita. Attenzione alla situazione Vicario, che non partirà con il Tottenham per la pre-season. C'é quindi da capire quale sarà il suo futuro e se la Juventus o il Napoli faranno un passo concreto nei suoi confronti".

Guardiola come CT dell'Italia? Romano: 'Maldini lo ha confermato'

Il giornalista ha infine parlato della nazionale italiana e dell'eventuale candidatura come CT di Pep Guardiola: "Oggi Maldini ha presentato il progetto che sta studiando con Leonardo e non ha nascosto la volontà di prendere l'ex Manchester City. Da quello che so, lo spagnolo non ne sta facendo una questione economica ma di scelte personali. La decisione della federazione sarà quella di attendere Guardiola, senza andare troppo oltre ma nel frattempo restano sempre alternative valide come Pirlo o Mancini".