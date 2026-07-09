L'ex fuoriclasse della nazionale brasiliana, Romario, ha scatenato una veemente polemica contro il commissario tecnico Carlo Ancelotti, all'indomani della cocente sconfitta del Brasile contro la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale. Le sue dichiarazioni, di una durezza inaudita, hanno acceso un dibattito infuocato sulla guida tecnica della selezione verdeoro e sulla necessità di un cambio immediato.

«Non può restare ct del Brasile. Fossi stato in federazione sarei entrato negli spogliatoi, lo avrei mandato all’inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente.

La partita con la Norvegia è stata una vergogna, lo porterei anche in tribunale. Poi vediamo cosa succede, ma non può rimanere», ha tuonato Romario, esprimendo la sua totale e inequivocabile insoddisfazione per la gestione tecnica della squadra durante la competizione iridata. Una presa di posizione che chiede a gran voce le dimissioni del tecnico italiano.

Le dure critiche alle scelte tattiche di Ancelotti

Romario ha puntato il dito con decisione anche contro alcune decisioni chiave prese da Ancelotti durante l'incontro fatale, concentrandosi in particolare sui cambi effettuati in campo. «Non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimarães per mettere Ederson in fascia?

E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco che non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson in quel ruolo?», ha dichiarato l'ex attaccante, mettendo seriamente in discussione la logica e l'efficacia delle scelte tattiche del ct italiano.

Secondo il leggendario numero 11, la gestione della rosa e, in particolare, le sostituzioni operate durante la partita hanno contribuito in modo determinante al risultato negativo, alimentando ulteriormente la sua perentoria richiesta di un cambio immediato alla guida della Nazionale brasiliana.

Il malcontento in Brasile e la posizione della stampa

La dolorosa eliminazione dal Mondiale per mano della Norvegia ha generato una fortissima ondata di critiche e delusione in tutto il Brasile.

Il malcontento popolare è stato amplificato dalle parole di Romario, che non ha risparmiato critiche neanche alla stampa locale. L'ex campione ha infatti sottolineato come, a suo avviso, i media brasiliani non siano stati sufficientemente critici nei confronti di Ancelotti, attribuendo questa presunta clemenza alla sua condizione di allenatore straniero.

«Se fosse stato un allenatore brasiliano, lo avrebbero già distrutto. Ma, essendo straniero, nessuno dice nulla!», ha affermato Romario, evidenziando una presunta disparità di trattamento. Nonostante il clima di accesa contestazione e le pressioni esercitate da figure di spicco come l'ex attaccante, Carlo Ancelotti rimane attualmente alla guida della Nazionale brasiliana e, stando alle informazioni disponibili, intende proseguire il suo incarico, mantenendo ferma la sua posizione.