Le trattative di mercato entrano in una fase sempre più calda e le grandi della Serie A continuano a muoversi tra obiettivi prioritari e improvvisi inserimenti della concorrenza. L'Inter sarebbe pronta ad accelerare per Cristian Romero, individuato come il rinforzo ideale per la difesa, mentre la Juve rischia di vedere complicarsi l'operazione per Lucumi. Nel frattempo la Roma è costretta a ridisegnare i propri piani sulle corsie offensive dopo aver perso diversi obiettivi nelle ultime settimane.

Inter, pronta la formula per Romero. Juventus, il Galatasaray tenta Lucumí

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, l'Inter starebbe preparando l'assalto definitivo a Cristian "El Cuti" Romero. La dirigenza nerazzurra avrebbe infatti studiato una proposta basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula con la quale spera di convincere il Tottenham ad aprire alla cessione del difensore argentino.

Per il centrale campione del mondo sarebbe già pronto un contratto fino al 2031, segnale di come il club di Viale della Liberazione lo consideri uno dei pilastri della nuova difesa. Sempre secondo Schira, le parti dovrebbero entrare nel vivo della trattativa nel corso della prossima settimana, quando sono previsti contatti diretti tra Inter e Tottenham per cercare di ridurre la distanza economica.

Situazione decisamente più complicata, invece, in casa Juventus. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mirko Di Natale, il Galatasaray sarebbe pronto a inserirsi con decisione nella corsa a John Lucumí, difensore del Bologna che rappresenta uno dei principali obiettivi della società bianconera. Il club turco avrebbe preparato per il centrale colombiano un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione, un'offerta che potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Se questa indiscrezione dovesse trovare conferma, Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti potrebbero essere costretti a valutare rapidamente soluzioni alternative per rinforzare il reparto arretrato.

Roma, sfuma Greenwood e cambia la strategia: El Mala non convince fino in fondo

Anche la Roma continua a fare i conti con un mercato più complicato del previsto. Dopo aver visto sfumare Summerville, finito in Arabia, la dirigenza giallorossa è tornata al lavoro per individuare un nuovo esterno offensivo capace di rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra i nomi accostati al club capitolino era emerso anche quello di El Mala, talento del Colonia che negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione di diversi osservatori europei. Tuttavia, secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, il suo profilo non rappresenterebbe una priorità assoluta per il direttore sportivo Tony D'Amico.

Il motivo sarebbe soprattutto economico. Il Colonia valuterebbe infatti il cartellino dell'attaccante circa 50 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla Roma per un giocatore che, pur essendo considerato molto interessante, non occuperebbe le primissime posizioni nella lista degli obiettivi giallorossi.