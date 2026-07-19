Un episodio particolare ha catturato l'attenzione durante la finale dei Mondiali 2026, disputata al MetLife Stadium di New York tra Spagna e Argentina. Protagonisti della scena sono stati l'ex campione brasiliano Ronaldo il Fenomeno e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Nel corso del primo tempo, il presidente Trump, presente in tribuna d'onore insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino, ha ricevuto una visita inaspettata. Nello speciale box riservato, Ronaldo si è affacciato, portando personalmente a Trump la Coppa del Mondo. Il presidente statunitense ha sorriso e, allungando la mano, ha toccato il prestigioso trofeo prima di tornare a gustarsi la partita.

Il gesto è stato immortalato in un video che è diventato subito virale sui social network, generando un vasto interesse.

La finale mondiale e l'incontro simbolico

La finale dei Mondiali 2026 ha rappresentato il culmine di un torneo attesissimo, con Spagna e Argentina a contendersi il titolo mondiale. Sul campo, l'attenzione era puntata su stelle del calibro di Lionel Messi e Lamine Yamal, entrambi tra i protagonisti di una sfida seguita da milioni di spettatori. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, con numerose celebrità e personalità internazionali che affollavano gli spalti del MetLife Stadium.

Il gesto di Ronaldo il Fenomeno, che ha portato la Coppa del Mondo direttamente al presidente Trump, è stato interpretato come un momento simbolico.

Questo incontro ha evidenziato l'importanza globale dell'evento e la sua capacità di unire figure di spicco provenienti da diversi ambiti, dallo sport alle istituzioni. La presenza di Donald Trump e la partecipazione di Ronaldo hanno aggiunto ulteriore risalto a una finale già carica di aspettative, culminata con la cerimonia di premiazione. Non era la prima volta che il presidente statunitense si trovava a contatto con il simbolo del calcio mondiale: già in precedenza, il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva avuto modo di portare la Coppa nell'Ufficio Ovale durante una visita ufficiale.