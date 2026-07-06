In vista dei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 tra Marocco e Francia, in programma il 9 luglio a Boston, Royal Air Maroc attiva un’operazione speciale per facilitare la partecipazione dei tifosi marocchini alla sfida.

La compagnia di bandiera ha predisposto un vero e proprio ponte aereo con 12 voli diretti aggiuntivi in partenza da Casablanca, mettendo a disposizione complessivamente 3.600 posti.

Il prezzo dei biglietti è fissato a 10.000 dirham marocchini, pari a circa 1.000 euro, in classe economica. La tariffa sarà valida per una data prestabilita e i titoli di viaggio non saranno né modificabili né rimborsabili.

La vendita dei posti partirà alle 21:30 di oggi, sia presso gli uffici commerciali di Royal Air Maroc sia attraverso il sito ufficiale della compagnia.