Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. L'annuncio, dal club inglese, conferma l'ingaggio del centrocampista italiano con un record di trasferimento per la società londinese. Il ventiseienne Tonali lascia così il Newcastle United per la Premier League con gli Spurs, dopo l'interesse di diversi club.

Le prime parole di Tonali da neo-acquisto del Tottenham sono state cariche di entusiasmo. "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al club ho provato una sensazione fantastica. Si parlava di quattro o cinque club interessati, ma in realtà ce n’era solo uno", ha dichiarato il centrocampista.

E ha aggiunto: "Ho parlato con l’allenatore per quasi due ore di squadra, tifosi, stadio e della filosofia di gioco. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho affrontato il Tottenham diverse volte, trovando un’atmosfera eccezionale, creata da tifosi fantastici. Non vedo l’ora di iniziare la stagione".

L'Accoglienza di Roberto De Zerbi

Il tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di Tonali. "Siamo tutti entusiasti di vederlo indossare per la prima volta la nostra celebre maglia bianconera", ha affermato De Zerbi. "È un giocatore speciale e un grande acquisto per noi. Sono felicissimo di poter lavorare con lui. Viste le sue qualità, Tonali ha espresso chiaramente la volontà di unirsi al Tottenham e so che i nostri tifosi apprezzeranno il contributo che darà alla squadra".

Dettagli del Trasferimento e il Percorso di Tonali

L'operazione che ha portato Tonali al Tottenham si è conclusa per una cifra che può raggiungere i 100 milioni di sterline, con un pagamento iniziale di 92,5 milioni. È il secondo più remunerativo nella storia del Newcastle United. Tonali, con contratto rinnovato fino al 2029, protagonista la scorsa stagione, ha contribuito agli ottavi di finale di Champions League e alla vittoria della League Cup nel 2025. Il Tottenham, che ha chiuso la stagione precedente al diciassettesimo posto, ha deciso di puntare sul centrocampista italiano per rilanciare le proprie ambizioni.