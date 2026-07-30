La Roma ha ufficialmente annunciato l'acquisizione di Santiago Castro, attaccante classe 2004, che si unisce al club giallorosso a titolo definitivo dal Bologna. L'operazione, un significativo investimento per la società capitolina, si è conclusa per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, inclusi i bonus legati a obiettivi futuri. Il giovane talento vestirà la prestigiosa maglia numero 9 nella sua nuova avventura nella Capitale.

I dettagli economici dell'operazione

Il club giallorosso ha formalizzato l'accordo che prevede il trasferimento di Santiago Castro, con il Bologna che incasserà una somma di circa 35 milioni di euro.

Questa cifra comprende una serie di bonus che potranno maturare nel tempo, a seconda delle prestazioni del giocatore e dei risultati della squadra. L'attaccante, che ha dimostrato le sue qualità con la maglia rossoblù, ha collezionato 105 presenze e realizzato 22 gol durante la sua permanenza a Bologna, numeri che ne attestano il potenziale. A Roma, come già anticipato, sarà lui a indossare la simbolica maglia numero 9, un numero che storicamente identifica il centravanti titolare.

Contesto e contropartite tecniche dell'accordo

L'intesa tra Roma e Bologna per il trasferimento di Santiago Castro è un'operazione articolata. L'investimento complessivo per il club capitolino ammonta a 35 milioni di euro, ai quali si aggiungono i bonus e, aspetto significativo, una percentuale del 10% sulla futura rivendita del cartellino del giocatore, a favore del club emiliano.

Questa clausola evidenzia l'interesse del Bologna sul futuro successo del talento. L'affare include anche il passaggio di Artem Dovbyk al Bologna, con la formula del prestito e un diritto di riscatto a favore del club rossoblù. La presenza di Dovbyk si configura come una contropartita tecnica rilevante. Queste condizioni sottolineano l'entità dell'impegno economico della Roma e la complessità dell'operazione di mercato.