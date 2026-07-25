Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su YouTube dedicato al calciomercato: "Brozovic adesso è un calciatore svincolato, ha nostalgia dell'Europa e forse a 2 milioni, 2 milioni e mezzo, magari qualcuno ci potrebbe anche pensare. Mi raccontano inoltre che il croato rimpiangerebbe l'Italia e gli piacerebbe tornare in Serie A, non all'Inter perché il club nerazzurro è pieno di centrocampisti. Per me è una squadra di medio-alto livello, un pensierino come riserva di lusso ce lo potrebbe anche fare e la butto lì Spalletti, che gli ha cambiato la vita inventandolo regista nel 2018 e che ha bisogno di un metronomo, potrebbe anche farci un pensierino.

Ovviamente è una provocazione la mia, perché concretamente non ci sono offerte, non si sa neanche esattamente cosa chieda Brozovic, ma è un dato di fatto che qualche intermediario lo sta iniziando a proporre".

Fiorentina e Roma, Schira fa il punto

Ancora Schira: "Si dovrebbe chiudere la settimana prossima la trattativa per Joao Mario, che lascia la Juve e va alla Fiorentina, quindi Paratici con Alex Jimenez e il portoghese ha trovato i sostituti di Fortini, che a sua volta piace soprattutto al Torino e al Parma. Dodo invece non rinnoverò con la Fiorentina e andrà via ma il Nottingham Forest è andato su Read del Feyenoord, l'Inter e il Napoli ci avevano pensato tanto ma non hanno affondato il colpo, ci ripenserà la Roma?

È stato proposto per il dopo Celik ma oggi non è una prima scelta, vedremo quale sarà il futuro del brasiliano che secondo me è molto sottovalutato. Ha 28 anni, da 2-3 anni è uno dei migliori esterni della Serie A, a 10-12 milioni, forse anche 10, lo si prende e non capisco tutto questo snobismo nei suoi confronti".

Napoli, Schira: 'De Bruyne è sul mercato'

Infine il giornalista ha rivelato: "De Bruyne è sul mercato: il calciatore ha un anno di contratto a 6 milioni e mezzo più bonus, c'era l'opzione per la stagione successiva e chi lo prende gli deve dare più o meno gli stessi soldi e fargli almeno un biennale. Mi viene da dire inoltre che i giocatori belgi non vadano più di moda in casa azzurra e all'ombra del Vesuvio, perché anche Lukaku se ne dovrebbe andare. Qualche club turco e arabo e sulle sue orme, vedremo se verrà fuori qualcosa di più importante, Pastorello lo sta proponendo un po' in giro".