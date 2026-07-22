Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video dedicato esclusivamente al calciomercato e ha esordito parlando della Roma: "Brutte notizie per il calcio italiano perché un altro talento che doveva venire in Italia non ci verrà e i soldi, come sempre, hanno fatto la differenza. Di solito domina la Premier ma stavolta anche l'Arabia vince un duello e il dispetto alla Roma l'ha fatto un ex laziale, Simone Inzaghi, che soffia ai giallorossi Summerville. Sembrava un'operazione chiusa, 50 milioni, West Ham stava capitolando, il giocatore si era promesso, peccato che è arrivato il club arabo e ha rilanciato con 70 milioni di cartellino e circa 64 al giocatore.

A quel punto il West Ham ha bloccato i documenti e chiesto alla Roma se volesse pareggiare l'offerta ma è facile capire che a certe cifre non c'è storia, non c'è partita. Summerville saluta la Roma che adesso potrebbe parlare norvegese, perché ora i giallorossi hanno messo nel mirino Antonio Nusa, esterno offensivo del Lipsia che in passato era stato cercato anche dal Milan e dal Napoli. Chissà, magari stavolta potrebbe essere la volta buona per vederlo in Italia".

Alajbegovic, Schira: 'Juventus e Fiorentina sornione sul calciatore'

Il giornalista ha poi aggiunto: "Piaceva alla Roma, ma piaceva soprattutto alla Roma targata Ranieri e Massara, Kerim Alajbegovic e a Massara piace tutt'ora. Tra l'altro c'è un problema al tendine per Yildiz, le cui condizioni fisiche sono precarie, ci sono dei dubbi, c'è un po' di preoccupazione in casa Juve e Alajbegovic può giocare a destra, può giocare a sinistra, l'Atalanta ha l'accordo col giocatore, ma non ha ancora l'accordo col Leverkusen, che spara alto, vuole 30-35 milioni, l'Atalanta è arrivata a 25 e non va oltre.

Che si fa? Qualche sondaggio dalla Premier c'è stato, l'Aston Villa che però adesso sta andando forte su Garnacho, il Chelsea in questo momento ha altre priorità e però attenzione alle squadre italiane. Perché un sondaggino per Alajbegovic l'ha fatto anche la Fiorentina che è molto ambiziosa, che cerca un esterno d'attacco, quindi attenzione alla possibile inserimento della Fiorentina, ma si è informato anche Ricky Massara che ha fatto una chiacchierata sia con Miralem Pjanic, agente intermediario della vicenda, sia col papà manager di Alajbegovic. Quindi occhio perché la Juve su Alajbegovic è lì, è sorniona, ha sondato il terreno, ha chiesto informazioni, non c'è una trattativa, oggi la trattativa reale è Atalanta-Leverkusen per prendere il giocatore da parte dell'Atalanta e per trovare un accordo.

Però se l'Atalanta non riesce a chiudere, occhio perché è successo alla Roma con Summerville e Greenwood, è successo all'Inter con Palestra, se non chiudi c'è spazio per altri club per inserirsi, mettere sul piatto i soldi che vogliono e soffiarti il giocatore. Quindi le chiamate di Massara e Paratici al calciatore mi fanno drizzare le antenne".

Napoli e Milan, Schira fa il punto

Infine su Napoli e soprattutto Milan, Schira ha detto: "Il Napoli in questo momento ha deciso di tenere Anguissa e Lobotka mentre il Milan sta spazzando via le nubi ed è ben contento di tenere Adrien Rabiot per un centrocampo con il francese e Modric titolari. Jashari primo cambio perché il Milan vuole rilanciare il giocatore che ha pagato 40 milioni.

Chi rischia di essere di troppo oltre a Bondo, che piace all'Udinese, oltre a Loftus-Cheek, oltre a Fofana, rischia di essere di troppo Samuele Ricci che potrebbe essere ceduto a 18-20 milioni. Occhio all'Atalanta perché è un vecchio pallino di Sarri che lo voleva già alla Lazio, occhio anche al Bologna".