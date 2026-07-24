Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su YouTube dedicato interamente alle manovre di calciomercato dei club di Serie A: "La Juve ieri in Lega ha avuto diversi appuntamenti, Carnevali ha parlato col Bologna di John Lucumi che resta un obiettivo per la difesa e ha parlato col Parma della vicenda Pellegrino, che attualmente è in standby. I bianconeri hanno messo sul tavolo un prestito oneroso da 6-7 milioni con diritto di riscatto. Carnevali infatti non vuole mettere l'obbligo, soluzione che non piace al Parma che vuole 30 milioni più bonus.

Poi che sia con prestito e obbligo o a titolo definitivo poco cambia per gli emiliani. Occhio quindi alla Fiorentina sull'argentino, specie se dovesse andare via Kean che è un obiettivo del Como. Proprio la società lombarda insiste per Chalobah: l'inglese, che ha già detto si ai Lariani, è la prima scelta per la difesa, e per lui è già pronto un contratto fino al 2031. Operazione da 30-32 milioni anche se il Chelsea ne vorrebbe 35".

Juventus, Schira: 'Possibile asse col Napoli per uno scambio fra Savic e Gatti'

Schira ha proseguito: "Ancora sulla Juventus e su un possibile incrocio col Napoli Schira ha poi detto: "I bianconeri stanno sempre cercando un portiere e i dialoghi con il Parma non si fermano solo a Pellegrino ma si amplificano anche per Suzuki.

Attenzione però eventualmente anche a Milinkovic-Savic visto che al Napoli piace Gatti. Potrebbe essere anche un ragionamento di una doppia operazione sull'asse, perché i partenopei hanno bisogno di uno stopper, mentre i piemontesi cercano un estremo difensore".

Fiorentina e Roma, Schira fa il punto

Su Fiorentina e Roma infine il giornalista ha detto: "La Fiorentina aveva puntato Volpato del Sassuolo, perché piaceva molto a Grosso, ma visto quello che è recentemente accaduto al ragazzo i viola hanno cambiato obiettivo. Paratici farà quindi un tentativo per Franco Mastantuono che può lasciare il Real Madrid in prestito secco. L'argentino è un bel talento e sarebbe interessante vederlo in Italia.

Aspettiamo quindi e vediamo se la scatenata Fiorentina riuscirà a mettere a segno un altro colpo di questo livello. La Roma insiste in attacco per Tresoldi: offerti 25 milioni più 5 di bonus al Brugge che ne chiede 35 più 5 per arrivare a 40. Il giocatore vuole la Roma e quindi è una pista che si può scaldare".