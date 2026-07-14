Un caso inatteso ha scosso il Senegal durante i recenti Mondiali di calcio, gettando un'ombra sull'organizzazione della squadra: il medico della nazionale, il dottor Fedior, si è rivelato essere un ginecologo di formazione. La sorprendente rivelazione è giunta direttamente dal presidente della federcalcio senegalese, Abdoulaye Fall, che ha ufficializzato la fine del rapporto con il professionista dopo dieci anni di collaborazione. Fall ha dichiarato apertamente che "i giocatori non erano convinti di lui, e in effetti non ha il profilo accademico necessario per seguirli", evidenziando una chiara mancanza di fiducia e di adeguatezza professionale che ha compromesso l'assistenza sanitaria degli atleti.

Questa vicenda si inserisce in un contesto di profonde turbolenze che hanno caratterizzato l'intera spedizione senegalese ai Mondiali. La conferenza stampa di Fall era stata originariamente indetta per fare chiarezza sulle numerose difficoltà della nazionale, a partire dall'esonero del commissario tecnico Pape Thiaw. Il CT era rimasto per mesi senza contratto né stipendio, una situazione precaria che lo aveva portato a firmare solo alla vigilia della seconda partita del torneo contro la Norvegia. Il presidente Fall ha evidenziato una "rottura di fiducia tra Thiaw e noi", spiegando che il tecnico "pensava che i funzionari della federazione fossero suoi nemici, e questo ha influito sul funzionamento della nazionale".

Si è appreso inoltre che Thiaw aveva minacciato di non partire per i Mondiali se le sue richieste economiche non fossero state soddisfatte, salvo poi essere convinto a cambiare idea dal presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye il giorno stesso della partenza per gli Stati Uniti, scongiurando un ulteriore grave problema.

Un Mondiale tra disagi e disorganizzazione

Le problematiche non si sono limitate alla gestione dello staff medico e all'instabilità tecnica, ma hanno coinvolto anche la logistica e il benessere dei giocatori. Il ritiro negli Stati Uniti è stato descritto come un vero e proprio incubo da alcuni giocatori di spicco, tra cui le stelle Mané e Koulibaly, a causa di una struttura alberghiera considerata inadeguata e ben al di sotto degli standard richiesti per una competizione di tale livello.

A ciò si è aggiunta l'inspiegabile assenza di un cuoco nello staff, che ha spesso costretto i calciatori a ricorrere a servizi di consegna tramite app per i pasti, complicando ulteriormente la loro permanenza, la dieta e la preparazione atletica al torneo.

La riorganizzazione della federcalcio e le prospettive future

Alla luce di queste criticità, una recente analisi interna ha rivelato che la federcalcio senegalese sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione. Abdoulaye Fall, presidente in carica dal 2025, ha espresso con fermezza la volontà di rinnovare integralmente la struttura tecnica e gestionale della nazionale, con l'obiettivo primario di ristabilire stabilità e fiducia in un gruppo di giocatori annoverato tra i più talentuosi nella storia del Senegal.

Fall ha ribadito con chiarezza che "a questo livello, e secondo i commenti che ho ricevuto, i giocatori non avevano piena fiducia per dipendere da lui o per essere seguiti in modo continuativo", sottolineando l'urgenza di un cambiamento radicale. La federazione è ora impegnata nella selezione di un nuovo staff medico e tecnico, mirando a valorizzare al massimo le potenzialità della squadra e a superare definitivamente le recenti criticità che hanno minato l'immagine e le prestazioni della nazionale.