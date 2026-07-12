La Federcalcio senegalese ha annunciato l'esonero del ct Pape Thiaw, in carica dalla fine del 2024. La decisione segue l'eliminazione ai sedicesimi dei Mondiali Usa-Messico-Canada 2026, dove il Senegal è stato sconfitto dal Belgio 3-2 ai tempi supplementari, dopo un vantaggio di 2-0 mantenuto fino all'86°.

Il provvedimento, esteso all'intero staff, è stato comunicato dalla federazione dopo una riunione del Comitato Esecutivo. La federazione, in una nota ufficiale, ha avviato una procedura di cessazione dal servizio per il selezionatore Pape Thiaw e il suo staff.

Il presidente federale, Abdoulaye Fall, terrà una conferenza stampa lunedì per illustrare le motivazioni e il futuro della panchina senegalese.

Il deludente percorso ai Mondiali 2026

Il cammino del Senegal ai Mondiali si è rivelato complicato fin dalla fase a gironi. I "Teranga Lions" hanno subito due sconfitte (Francia 3-1, Norvegia 3-2), vincendo 5-0 contro l'Iraq. Nonostante la qualificazione agli ottavi, la rimonta subita dal Belgio ha decretato la sua eliminazione.

Il Senegal, alla sua quarta partecipazione mondiale, si era fermato agli ottavi nell'edizione precedente in Qatar. Sotto Thiaw, la nazionale aveva vinto la Coppa d'Africa lo scorso gennaio, ma il titolo fu poi ribaltato a tavolino per il Marocco, per una decisione federale internazionale che generò polemiche.

Prospettive e successione

La federazione ha motivato la scelta con la necessità di un cambiamento alla guida tecnica dopo i risultati deludenti al Mondiale. Thiaw, 45 anni, era atteso da una squalifica di cinque giornate nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, per la protesta nella finale contro il Marocco. Tra i possibili successori, emerge Patrick Vieira, ex campione del mondo francese nato a Dakar.

La conferenza stampa di lunedì è attesa per chiarire le strategie e presentare i candidati per la panchina dei "Teranga Lions".