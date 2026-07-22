Il calendario della Serie B 2026/2027 è stato ufficialmente svelato e presentato al pubblico il 22 luglio 2026, segnando un momento cruciale per gli appassionati del campionato cadetto. L’evento di presentazione si è tenuto presso la sede della Lega Serie B, dove i vertici dell’organizzazione hanno illustrato le principali novità e le caratteristiche della prossima stagione agonistica. Erano presenti il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, l’amministratore delegato, Luigi De Siervo, e il direttore generale, Paolo Bedin, insieme a numerosi rappresentanti delle società calcistiche partecipanti.

Durante la cerimonia, il direttore generale Paolo Bedin ha espresso grande ottimismo, dichiarando che la nuova edizione del torneo è destinata a superare i “record precedenti”, sottolineando le aspettative elevate per un campionato ancora più avvincente e seguito.

La nuova stagione prenderà il via ufficialmente il 23 agosto 2026, promettendo fin da subito emozioni e spettacolo, e si concluderà il 16 maggio 2027. Il torneo si articolerà attraverso un totale di 38 giornate, ognuna delle quali vedrà impegnate contemporaneamente tutte le venti squadre che compongono il prestigioso campionato. Tra le innovazioni e le conferme annunciate, spicca la volontà di mantenere una distribuzione equilibrata delle partite lungo l’arco della settimana, un approccio studiato per conciliare al meglio le esigenze delle tifoserie e quelle delle società sportive.

Un’importante interruzione è prevista con la pausa invernale, che si estenderà dal 28 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, offrendo un momento di riposo prima della ripresa delle sfide decisive.

Le date chiave e gli incontri di rilievo della stagione

La prima giornata del campionato di Serie B 2026/2027 si svolgerà tra il 23 e il 24 agosto 2026, proponendo subito incontri di grande richiamo e interesse. Tra i match d’apertura che promettono scintille figurano sfide di rilievo come Parma-Brescia e Palermo-Sampdoria, capaci di accendere immediatamente la passione dei tifosi. Il calendario prevede inoltre la disputa di diversi turni infrasettimanali, fissati per il 22 settembre 2026, il 27 ottobre 2026 e il 3 marzo 2027, che aggiungeranno ulteriore intensità al programma.

Non mancheranno poi i due turni festivi, appuntamenti tradizionali molto attesi: uno il 26 dicembre 2026 e l’altro il 1° maggio 2027. La fase regolare del campionato si concluderà il 16 maggio 2027, lasciando poi spazio alla fase più calda della stagione con i playoff e i playout, le cui date specifiche verranno comunicate in un secondo momento per definire promozioni e retrocessioni.

Il ruolo e la missione della Lega Serie B

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, più comunemente conosciuta come Lega Serie B, è l’ente preposto all’organizzazione e alla gestione dell’intero campionato di Serie B. Le sue responsabilità sono molteplici e fondamentali per il corretto svolgimento della competizione: dalla meticolosa pianificazione del calendario alla gestione strategica dei diritti televisivi, fino alla promozione complessiva del torneo a livello nazionale.

La missione principale della Lega è quella di garantire la regolarità e la competitività del campionato, assicurando che ogni partita si svolga nel rispetto delle regole e con il massimo impegno sportivo. Un altro obiettivo cruciale è la valorizzazione dei giovani talenti del calcio italiano e la promozione di iniziative mirate a sostenere sia le società affiliate che i loro numerosi tifosi. La sede operativa della Lega Serie B si trova a Milano e rappresenta il punto di riferimento istituzionale e organizzativo per tutte le squadre che partecipano al prestigioso campionato cadetto.