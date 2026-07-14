La composizione dei gironi della Serie C 2026-27 inizia a delinearsi. In attesa dell'ufficialità della Lega Pro, che avverrà probabilmente nei primi giorni di Agosto, prende corpo una possibile suddivisione delle 60 squadre tra Nord, Centro e Sud.

Nel frattempo, mentre si attende l'ufficializzazione dei tre gironi della Serie C 2026-27, in molte piazze è già scattata la corsa agli abbonamenti. Diverse società hanno avviato le rispettive campagne e i primi numeri testimoniano un entusiasmo crescente tra i tifosi. Alcuni club hanno già superato quote importanti, confermando la grande voglia di tornare allo stadio.

Nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato e gli ultimi colpi di mercato, i dati sono destinati ad aumentare ulteriormente in tutte le categorie.

Di seguito l'ipotesi attualmente più accreditata per la divisione dei gironi

Serie C- Girone A

Albinoleffe

Alcione Milano

Arzignano

Brescia

Cittadella

Desenzano (promossa dalla Serie D)

Dolomiti Bellunesi

Folgore Caratese (dalla D)

Giana Erminio

Juventus Next Gen

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto

Pergolettese

Pro Vercelli

Renate

Trento

Treviso (dalla D)

Vado (dalla D)

Girone B

Atalanta Under 23

Campobasso

Carpi

Forlì

Grosseto (promossa dalla Serie D)

Gubbio

Guidonia Montecelio

Latina

Livorno

Ostiamare (dalla Serie D)

Perugia

Pescara (retrocessa dalla Serie B)

Pianese

Pineto

Ravenna

Reggiana (dalla B)

Sambenedettese

Spezia (dalla B)

Torres

Vis Pesaro

Gir. C

Altamura

Audace Cerignola

Bari (retrocessa dalla Serie B)

Barletta (dalla D)

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone (-6)

Foggia* (riammesso al posto della Ternana)

Giugliano

Inter Under 23

Monopoli

Picerno

Potenza

Salernitana

Savoia (dalla D)

Scafatese (dalla D)

Sorrento

*= l'ammissione non é ufficiale.

Si tratta di una bozza non ufficiale e suscettibile di modifiche fino alla pubblicazione dei gironi da parte della Lega Pro. Tuttavia, questa ipotesi offre già un quadro molto vicino a quello che potrebbe essere il volto della Serie C 2026-27 con tante sfide che si prevedono molto interessanti e grandi club tornati in Serie C, tra cui Reggiana e Bari.