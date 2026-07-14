La composizione dei gironi della Serie C 2026-27 inizia a delinearsi. In attesa dell'ufficialità della Lega Pro, che avverrà probabilmente nei primi giorni di Agosto, prende corpo una possibile suddivisione delle 60 squadre tra Nord, Centro e Sud.

Nel frattempo, mentre si attende l'ufficializzazione dei tre gironi della Serie C 2026-27, in molte piazze è già scattata la corsa agli abbonamenti. Diverse società hanno avviato le rispettive campagne e i primi numeri testimoniano un entusiasmo crescente tra i tifosi. Alcuni club hanno già superato quote importanti, confermando la grande voglia di tornare allo stadio.

Nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato e gli ultimi colpi di mercato, i dati sono destinati ad aumentare ulteriormente in tutte le categorie.

Di seguito l'ipotesi attualmente più accreditata per la divisione dei gironi

Serie C- Girone A

  • Albinoleffe
  • Alcione Milano
  • Arzignano
  • Brescia
  • Cittadella
  • Desenzano (promossa dalla Serie D)
  • Dolomiti Bellunesi
  • Folgore Caratese (dalla D)
  • Giana Erminio
  • Juventus Next Gen
  • Lecco
  • Lumezzane
  • Novara
  • Ospitaletto
  • Pergolettese
  • Pro Vercelli
  • Renate
  • Trento
  • Treviso (dalla D)
  • Vado (dalla D)

Girone B

  • Atalanta Under 23
  • Campobasso
  • Carpi
  • Forlì
  • Grosseto (promossa dalla Serie D)
  • Gubbio
  • Guidonia Montecelio
  • Latina
  • Livorno
  • Ostiamare (dalla Serie D)
  • Perugia
  • Pescara (retrocessa dalla Serie B)
  • Pianese
  • Pineto
  • Ravenna
  • Reggiana (dalla B)
  • Sambenedettese
  • Spezia (dalla B)
  • Torres
  • Vis Pesaro

Gir. C

  • Altamura
  • Audace Cerignola
  • Bari (retrocessa dalla Serie B)
  • Barletta (dalla D)
  • Casarano
  • Casertana
  • Catania
  • Cavese
  • Cosenza
  • Crotone (-6)
  • Foggia* (riammesso al posto della Ternana)
  • Giugliano
  • Inter Under 23
  • Monopoli
  • Picerno
  • Potenza
  • Salernitana
  • Savoia (dalla D)
  • Scafatese (dalla D)
  • Sorrento

*= l'ammissione non é ufficiale.

Si tratta di una bozza non ufficiale e suscettibile di modifiche fino alla pubblicazione dei gironi da parte della Lega Pro. Tuttavia, questa ipotesi offre già un quadro molto vicino a quello che potrebbe essere il volto della Serie C 2026-27 con tante sfide che si prevedono molto interessanti e grandi club tornati in Serie C, tra cui Reggiana e Bari.
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