La composizione dei gironi della Serie C 2026-27 inizia a delinearsi. In attesa dell'ufficialità della Lega Pro, che avverrà probabilmente nei primi giorni di Agosto, prende corpo una possibile suddivisione delle 60 squadre tra Nord, Centro e Sud.
Nel frattempo, mentre si attende l'ufficializzazione dei tre gironi della Serie C 2026-27, in molte piazze è già scattata la corsa agli abbonamenti. Diverse società hanno avviato le rispettive campagne e i primi numeri testimoniano un entusiasmo crescente tra i tifosi. Alcuni club hanno già superato quote importanti, confermando la grande voglia di tornare allo stadio.
Nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato e gli ultimi colpi di mercato, i dati sono destinati ad aumentare ulteriormente in tutte le categorie.
Di seguito l'ipotesi attualmente più accreditata per la divisione dei gironi
Serie C- Girone A
- Albinoleffe
- Alcione Milano
- Arzignano
- Brescia
- Cittadella
- Desenzano (promossa dalla Serie D)
- Dolomiti Bellunesi
- Folgore Caratese (dalla D)
- Giana Erminio
- Juventus Next Gen
- Lecco
- Lumezzane
- Novara
- Ospitaletto
- Pergolettese
- Pro Vercelli
- Renate
- Trento
- Treviso (dalla D)
- Vado (dalla D)
Girone B
- Atalanta Under 23
- Campobasso
- Carpi
- Forlì
- Grosseto (promossa dalla Serie D)
- Gubbio
- Guidonia Montecelio
- Latina
- Livorno
- Ostiamare (dalla Serie D)
- Perugia
- Pescara (retrocessa dalla Serie B)
- Pianese
- Pineto
- Ravenna
- Reggiana (dalla B)
- Sambenedettese
- Spezia (dalla B)
- Torres
- Vis Pesaro
Gir. C
- Altamura
- Audace Cerignola
- Bari (retrocessa dalla Serie B)
- Barletta (dalla D)
- Casarano
- Casertana
- Catania
- Cavese
- Cosenza
- Crotone (-6)
- Foggia* (riammesso al posto della Ternana)
- Giugliano
- Inter Under 23
- Monopoli
- Picerno
- Potenza
- Salernitana
- Savoia (dalla D)
- Scafatese (dalla D)
- Sorrento
*= l'ammissione non é ufficiale.
Si tratta di una bozza non ufficiale e suscettibile di modifiche fino alla pubblicazione dei gironi da parte della Lega Pro. Tuttavia, questa ipotesi offre già un quadro molto vicino a quello che potrebbe essere il volto della Serie C 2026-27 con tante sfide che si prevedono molto interessanti e grandi club tornati in Serie C, tra cui Reggiana e Bari.